Santilli fue designado jefe de Gabinete y prometió reactivar el diálogo con las provincias

El dirigente asumirá formalmente este martes en reemplazo de Manuel Adorni. Milei destacó su experiencia política y le encomendó recuperar la iniciativa del Gobierno, mientras el PRO y varios gobernadores celebraron su llegada.

El presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, luego de la renuncia de Manuel Adorni y en medio de la necesidad del Gobierno de reconstruir acuerdos con las provincias y el Congreso.

El nombramiento fue confirmado mediante una fotografía tomada en la Quinta de Olivos, en la que Milei apareció junto con Santilli y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario informó que estaban trabajando sobre una transición ordenada y confirmó que la ceremonia de juramento se realizará este martes a las 16, en la Casa Rosada.

Santilli llegará al cargo después de desempeñarse como ministro del Interior, función desde la que había concentrado buena parte del vínculo con los gobernadores y los bloques parlamentarios aliados.

La reorganización prevé que las competencias políticas de Interior queden nuevamente bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, lo que ampliará la capacidad de Santilli para negociar con las provincias y coordinar la agenda legislativa.

“El desafío más importante de mi vida”

En su primer mensaje después del anuncio, Santilli agradeció la confianza de Javier y Karina Milei y definió la nueva responsabilidad como “el desafío más importante” de su vida.

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, expresó.

Este lunes, el funcionario agregó que uno de sus principales objetivos será fortalecer la coordinación con los mandatarios provinciales. “El trabajo ahora es ponerse de acuerdo con las provincias”, señaló al referirse a la etapa que comienza.

Santilli aseguró además que la transición con Adorni será “ordenada y responsable” y adelantó que continuará con las reuniones que ya tenía previstas sobre proyectos económicos y reformas impulsadas por el Ejecutivo.

También defendió el funcionamiento del equipo ministerial y sostuvo que la decisión final sobre la continuidad o salida de cada funcionario corresponde exclusivamente al Presidente.

Respecto de su antecesor, afirmó que atravesaba un fuerte desgaste personal y familiar y que ahora deberá presentarse ante la Justicia “sin fueros, privilegios ni cargos públicos” para responder en la investigación que tiene abierta.

Qué dijo Milei sobre su elección

Milei explicó que el nombramiento busca dotar a la Jefatura de Gabinete de una conducción con mayor capacidad para negociar políticamente y reconstruir las relaciones con los gobernadores.

“Diego Santilli conoce el oficio político”, sostuvo el Presidente, quien comparó la nueva estructura con la etapa en la que Guillermo Francos ocupaba la Jefatura de Gabinete y tenía bajo su influencia directa el vínculo con las provincias.

Según Milei, el cambio permitirá “volver a darle aire” a los proyectos que el Gobierno pretende impulsar y recuperar una agenda que quedó condicionada durante los últimos meses por la situación de Adorni.

El Presidente volvió, de todos modos, a defender al funcionario saliente. Aseguró que continúa confiando en su inocencia y remarcó que la causa judicial todavía no tiene sentencia.

Milei atribuyó la renuncia al nivel de exposición y cuestionamientos que alcanzaron a la familia de Adorni. También confirmó que el exjefe de Gabinete dejará su lugar como representante estatal en el directorio de YPF.

La agenda que deberá encarar

Santilli asumirá con el objetivo inmediato de normalizar la relación con los gobernadores y recuperar iniciativa en el Congreso.

La Casa Rosada pretende avanzar con proyectos económicos, electorales y regulatorios que requieren el acompañamiento de bloques aliados y legisladores provinciales.

Entre los temas pendientes se encuentran la continuidad del tratamiento del denominado Súper RIGI, las reformas vinculadas con el sistema electoral y distintos proyectos relacionados con la propiedad privada y el funcionamiento de las sociedades.

Su llegada también implicará una coordinación más estrecha entre la gestión ministerial, la relación con las provincias y la estrategia legislativa.

Karina Milei convocó para esta semana a los diputados y senadores de La Libertad Avanza, en una reunión destinada a ordenar la nueva etapa y definir prioridades parlamentarias.

El respaldo del PRO

La designación fue rápidamente celebrada por dirigentes del PRO, partido al que Santilli continúa afiliado pese a su incorporación al Gobierno libertario.

El expresidente Mauricio Macri reveló que había conversado con él antes de la reunión en Olivos y consideró que su llegada puede fortalecer al Gobierno y aportar tranquilidad política.

“Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las reformas económicas avancen lo antes posible”, señaló Macri.

La senadora Patricia Bullrich también felicitó al nuevo jefe de Gabinete y anticipó que lo acompañará desde el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó su dedicación y experiencia y aseguró que colaborará con él en la nueva etapa.

Desde el bloque del PRO en el Senado afirmaron que la salida de Adorni era reclamada desde hacía varias semanas y evaluaron que Santilli cuenta con mejores condiciones para restablecer el diálogo político y recuperar la dinámica legislativa.

El apoyo de los gobernadores

El perfil negociador de Santilli también fue destacado por varios gobernadores que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada.

Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, subrayó su capacidad de trabajo y su vocación para alcanzar consensos en situaciones complejas.

Los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Marcelo Orrego, de San Juan; y Leandro Zdero, de Chaco, coincidieron en señalar que la nueva etapa requerirá diálogo, coordinación y una mirada federal.

También expresaron su apoyo Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los mensajes reflejaron la expectativa de que la nueva conducción permita mejorar la relación entre la Nación y las provincias, atravesada durante la gestión de Milei por disputas vinculadas con fondos, obras públicas y reformas económicas.

Santilli será el cuarto jefe de Gabinete desde el inicio de la presidencia de Milei. Su primera prueba será traducir los respaldos iniciales en acuerdos concretos y destrabar una agenda parlamentaria que el Gobierno considera central para la segunda mitad del año.