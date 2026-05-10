Villa Carlos Paz: recuperan dos motos robadas en un descampado

Personal del Comando de Acción Preventiva encontró una Honda XR 150 cc y una Corven Triax 200 cc ocultas entre las malezas en barrio Villa Independencia. Según se informó, ambas habían sido sustraídas durante la noche.

Este domingo, personal del Comando de Acción Preventiva recuperó dos motocicletas que se encontraban ocultas entre las malezas en un descampado ubicado en calle Tito Luis s/n, en barrio Villa Independencia de Villa Carlos Paz.

Según se informó, el hallazgo se produjo durante un recorrido preventivo por el sector. A las 11:00, los efectivos encontraron una Honda XR 150 cc de color rojo, con detalles blancos y negros. Minutos después, en el mismo descampado, dieron con una Corven Triax 200 cc, también de color rojo.

De acuerdo al parte, ambos rodados habrían sido sustraídos durante la noche, por lo que se procedió al secuestro de las motocicletas y su traslado al corralón policial.

Las motos quedaron a disposición de la Justicia, para avanzar con las actuaciones correspondientes y la posterior restitución a sus propietarios.