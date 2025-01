Villa Carlos Paz: municipio dice que comienza “a normalizarse” la presión del agua pero que “pueden persistir condiciones de turbiedad y coloración”

La subsecretaría municipal de Agua y Saneamiento informó que durante este miércoles “se normalizará el servicio en cuanto a la presión y a distribución por todos los barrios”.

“Luego de las últimas crecientes, la Planta de Cuesta Blanca comenzó a operar con normalidad y paulatinamente se recuperará el servicio de modo habitual. Sin embargo, pueden persistir condiciones de turbiedad y coloración en el agua, siendo apta para consumo humano”, señala el parte oficial.

La comunicación se difundió esta mañana, tras más de cuatro días en los que el servicio a cargo de la municipalidad de Villa Carlos Paz dio acabadas y preocupantes muestras de ineficiencia, lo que provocó lapidarias críticas de vecinos de diferentes sectores de la ciudad y de las localidades del sur de Punilla.

Como no podía ser de otra manera, la gestión liderada por el intendente Esteban Avilés no tuvo mejor idea que culpar a la anterior prestataria por las falencias registradas en la actualidad, aunque el municipio asumió la prestación en abril de 2021. Es decir, hace casi cuatro años.

Y en esta línea, destaca que realiza “permanente tareas de reparación en diferentes barrios de la ciudad y en el acueducto de Avenida Cárcano, recambiando la cañería averiada y en mal estado, por cañería nueva y con materiales especiales para tal fin”.

“Desde que recuperamos el Servicio de Agua Potable nos propusimos una prestación de calidad, llevando agua potable a toda la ciudad, y a un precio justo en la que pagamos un 50 por ciento menos de lo que abonaríamos con la anterior prestataria; un servicio en el que priman la honestidad, la transparencia, la planificación, la legalidad y el trabajo permanente en los barrios.

Actualmente se están haciendo obras para garantizar una mejor operatividad y calidad del servicio, contando con reservas en cada uno de los distritos. Estamos construyendo dos reservorios, uno en barrio El Fantasio y otro en barrio Colinas, con una capacidad individual de 1.600.000 y 1.200.000 litros, respectivamente. Ambas cisternas nuevas representan un aumento del 25 % de las reservas existentes. Con estas cisternas el objetivo es garantizar la provisión del servicio de agua en la ciudad, contemplando el crecimiento demográfico de Villa Carlos Paz y la región”, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli.

De todos modos, las autoridades mantienen la recomendación de cuidar las reservas de domicilios y seguir haciendo un uso responsable y racional del recurso: no llenar piletas, no regar parques y jardines, no lavar el auto, no lavar veredas.