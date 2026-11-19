La renovación del espacio sindical contó con la participación de autoridades del SEP y dirigentes de otras organizaciones gremiales y sociales. Entre los asistentes estuvo Carlos Orso, secretario general del Centro de Empleados de Comercio, quien destacó la importancia de fortalecer los espacios de encuentro y acompañamiento a los trabajadores.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) reinauguró su sede de Punilla Sur, ubicada en Villa Carlos Paz, tras una serie de reformas destinadas a mejorar las instalaciones y ampliar las posibilidades de uso por parte de sus afiliados.

La actividad reunió a referentes de la organización sindical y dirigentes de otros sectores gremiales y sociales de la región, en una jornada que puso de relieve la importancia de contar con espacios propios para desarrollar actividades institucionales y comunitarias.

Del acto participaron el secretario general del SEP, Sergio Castro; la secretaria de Punilla Sur, Eugenia Mercado; y el delegado regional Lucio López, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento de las instalaciones renovadas.

También estuvo presente el secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, acompañado por los dirigentes sociales Fernanda Funes y Hernán Sanguinetti.

Las reformas realizadas permitirán que los trabajadores públicos de la región dispongan de un espacio renovado para desarrollar reuniones, encuentros y distintas actividades vinculadas con la vida sindical.

Durante la reinauguración, Orso valoró la iniciativa y destacó la importancia de sostener los vínculos entre las organizaciones que representan a los trabajadores, especialmente frente a las dificultades económicas y sociales que atraviesa el país.

“En estos tiempos tan complejos que vivimos como país, poder acompañar a Eugenia, Sergio y todos los compañeros en esta reinauguración de esta sede es motivo de orgullo, ya que esto nos da la posibilidad de continuar acompañando a todos los trabajadores”, expresó.

La participación del dirigente mercantil también reflejó el acompañamiento de otros sectores sindicales a la renovación de la sede del SEP, que constituye un punto de referencia para sus afiliados de Villa Carlos Paz y las localidades del sur de Punilla.

Con las instalaciones remodeladas, la organización busca fortalecer su presencia territorial y ofrecer mejores condiciones para las actividades que desarrolla junto a los empleados públicos de la región.