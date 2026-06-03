Villa Carlos Paz marchó por Agostina y volvió a llenar las calles contra la violencia machista

Una multitud inesperada se concentró este miércoles en la Plaza del Avión y luego marchó hacia el centro de la ciudad para reclamar justicia por Agostina Vega y por todas las víctimas de femicidio. La convocatoria, surgida de manera casi espontánea y bajo una llovizna persistente, reunió a estudiantes, mujeres, hombres, jubilados, organizaciones y vecinos de Villa Carlos Paz y comunas del sur.

Villa Carlos Paz vivió este miércoles una de esas jornadas que rompen la rutina y obligan a mirar de frente una realidad dolorosa. En el marco de una nueva movilización nacional de Ni Una Menos, una multitud se concentró desde las 17 en la Plaza del Avión para reclamar justicia por Agostina Vega y repudiar la violencia machista.

La convocatoria local había nacido casi de urgencia, a partir de un grupo de mujeres que entendió que marchar en Córdoba Capital era una opción, pero volver a marchar en Villa Carlos Paz también era una necesidad. Y la respuesta sorprendió: pese a la llovizna, pese al frío y pese a que en la ciudad este tipo de manifestaciones suelen demandar mucho esfuerzo para reunir multitudes, la plaza se llenó.

Lo que movilizó, sin dudas, fue la conmoción profunda por el asesinato de Agostina, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, tras una búsqueda que había sido difundida en gran parte del país. El dolor por ese crimen atravesó la jornada y le dio una potencia particular al reclamo.

En la plaza se reunieron estudiantes secundarios de Villa Carlos Paz y de comunas del sur, mujeres y hombres de distintas edades, integrantes de Jubilados en Movimiento, organizaciones sociales, vecinos autoconvocados y familias que llegaron con carteles, pañuelos, velas, megáfonos y una necesidad compartida de estar en la calle.

La concentración había sido convocada bajo las consignas “Justicia por Agostina” y “Justicia por todas”. En el volante difundido previamente se leía: “Porque no nos puede ganar la indiferencia y la insensibilidad”. También se invitaba a participar con una frase directa: “Traé tu cartel, tu fuerza y tu voz”, y una advertencia que terminó funcionando como síntesis de la jornada: “Que el silencio no sea cómplice”.

Una marcha que decidió caminar

En un primer momento, la actividad estaba pensada como una concentración pacífica en la Plaza del Avión. Sin embargo, la cantidad de gente y el clima colectivo llevaron a votar allí mismo la posibilidad de marchar hacia el centro.

La decisión fue acompañada por aplausos y, minutos después, la columna comenzó a avanzar. La imagen fue contundente: una marcha extensa, con cantos, carteles, megáfono, momentos de silencio y consignas que reclamaron justicia por Agostina, por todas las víctimas de femicidio y contra una violencia que sigue golpeando de manera brutal.

En Villa Carlos Paz, el reclamo tuvo además una memoria local inevitable: Andrea Castana, la joven carlospacense asesinada en el Cerro de la Cruz en marzo de 2015, cuyo crimen continúa impune. Su nombre volvió a aparecer como una herida abierta de la ciudad, en una fecha que desde hace 11 años vuelve a reunir al movimiento de mujeres y diversidades en todo el país.

La marcha local se sumó así a las movilizaciones realizadas a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en una jornada que volvió a poner en agenda la persistencia de la violencia de género, los femicidios y la necesidad de respuestas concretas del Estado y la Justicia.

El reclamo nacional

El colectivo Ni Una Menos volvió a movilizarse este 3 de junio en distintos puntos del país, a 11 años de la primera marcha que dio origen al movimiento feminista, surgido tras el femicidio de Chiara Páez en 2015.

En CABA, la convocatoria tuvo como epicentro el Congreso Nacional, bajo las consignas “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” y “Justicia por Dulce y Agostina”, en referencia a Agostina Vega, de 14 años, y a la joven misionera Dulce Candia, de 17.

En Córdoba Capital, la movilización fue convocada en Colón y Cañada, desde donde la columna marchó hacia el Patio Olmos.

También hubo actividades en numerosas localidades del interior provincial, entre ellas Tanti, Alta Gracia, Villa María del Río Seco, Cruz del Eje, Río Tercero, Río Cuarto, Villa María, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Salsipuedes, Ascochinga, Agua de Oro, La Falda, Valle Hermoso y Bialet Massé.

Una ciudad que salió a la calle

La marcha en Villa Carlos Paz tuvo algo de desahogo, algo de dolor colectivo y algo de sorpresa. No fue una convocatoria largamente organizada ni una movilización estructurada. Fue, sobre todo, una respuesta social ante un crimen que conmovió a la provincia y que volvió a recordar que ninguna ciudad está al margen de la violencia machista.

Por eso la multitud en la Plaza del Avión tuvo un peso particular. Porque mostró que, aun en una ciudad donde muchas veces cuesta sostener la participación pública, el femicidio de Agostina Vega logró quebrar la indiferencia y reunir a generaciones distintas en un mismo pedido.

Justicia por Agostina. Justicia por Andrea. Justicia por todas. Y una certeza que se repitió en carteles, voces y silencios: frente a la violencia machista, no alcanza con conmoverse. También hay que estar.