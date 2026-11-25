El médico psiquiatra, que durante unos 15 años ocupó cargos de conducción en el sistema provincial de salud mental, se incorporó al equipo técnico de Otra Cosa. Su llegada forma parte de la construcción de la propuesta sanitaria que impulsa Emilio Iosa de cara a las elecciones municipales de 2027.

El médico sanitarista y candidato a intendente de Villa Carlos Paz, Emilio Iosa, anunció la incorporación del psiquiatra Néstor Emilio Filipponi al equipo técnico de Otra Cosa, el espacio político que lidera.

Filipponi cuenta con una extensa trayectoria en la gestión sanitaria provincial, donde ocupó durante aproximadamente 15 años distintos cargos de conducción, entre ellos el de secretario de Salud Mental del Ministerio de Salud de Córdoba.

Su incorporación apunta a fortalecer el abordaje clínico y comunitario dentro del equipo profesional que viene conformando Iosa, con especial énfasis en el diseño de políticas públicas de salud mental para Villa Carlos Paz.

La novedad se inscribe en el proceso de construcción política y programática de Otra Cosa, luego de que Iosa confirmara su decisión de disputar la intendencia en las elecciones municipales de junio de 2027.

Una extensa trayectoria en la salud pública cordobesa

El recorrido de Filipponi en la administración provincial abarcó distintas gestiones gubernamentales y coincidió con una etapa de profundas transformaciones en el sistema de atención de la salud mental.

Durante ese período participó en el proceso de adecuación a la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y fue uno de los impulsores de la Ley Provincial N.º 9.848, que estableció un marco normativo orientado hacia un modelo de atención comunitario, interdisciplinario y basado en derechos.

Entre los ejes de su gestión estuvieron la descentralización de la atención psiquiátrica, la articulación con hospitales generales del interior cordobés y el desarrollo de alternativas a la internación tradicional, como hospitales de día y casas de medio camino.

También tuvo bajo su responsabilidad políticas vinculadas con el abordaje de los consumos problemáticos y la reconversión de las instituciones neuropsiquiátricas provinciales.

Su paso por la función pública estuvo atravesado, asimismo, por los debates y las demandas gremiales, profesionales y presupuestarias que acompañaron el proceso de transformación del sistema de salud mental en Córdoba.

La salud mental en la agenda de Otra Cosa

Con la llegada de Filipponi, Iosa busca incorporar al espacio experiencia tanto en la práctica asistencial como en la planificación y ejecución de políticas sanitarias.

La salud es uno de los principales ejes sobre los que el médico sanitarista viene trabajando en la elaboración de su propuesta de gobierno municipal.

“Con la incorporación de Filipponi apostamos a hacer de la atención sanitaria en Villa Carlos Paz una política de Estado y nuestra ciudad será referente nacional en lo que a salud respecta”, sostuvo Iosa al anunciar la incorporación.

El dirigente anticipó que el abordaje de la salud mental ocupará un lugar central dentro de esa propuesta.

“La salud mental será también una prioridad porque solo una comunidad mentalmente sana puede progresar”, afirmó.

La incorporación de Filipponi marca un nuevo paso en la conformación de los equipos técnicos de Otra Cosa, mientras Iosa avanza en la construcción de su proyecto electoral para Villa Carlos Paz.