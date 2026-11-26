La intervención comprendió la renovación del frente de la institución educativa y su conexión con la Plaza La Paz y el Centro Comercial a Cielo Abierto. El proyecto contó con la participación de la comunidad escolar, comerciantes y familias de los estudiantes.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo inauguró las obras correspondientes al Plan de Accesibilidad y Conexión Institucional en la Escuela Juan José Paso, destinadas a mejorar las condiciones de circulación peatonal, accesibilidad y seguridad vial en el entorno del establecimiento educativo.

Los trabajos comprendieron la puesta en valor de todo el frente de la escuela y su integración con otros espacios de uso cotidiano, como el Centro Comercial a Cielo Abierto, los comercios del sector y la Plaza La Paz.

La intervención busca consolidar un corredor que facilite los desplazamientos peatonales y mejore las condiciones de seguridad en un sector que concentra diariamente la circulación de estudiantes, familias y vecinos.

El proyecto fue desarrollado mediante un trabajo conjunto entre la institución educativa, el PAICOR, la Municipalidad y los comerciantes de la zona, con especial participación de las familias de los alumnos.

Los aportes de padres y madres permitieron incorporar al diseño de la obra las necesidades de quienes transitan habitualmente por el sector.

Durante el acto inaugural, el intendente Ariel Moyano puso el acento en el alcance social de la intervención y en la importancia de generar espacios seguros y accesibles, especialmente para los niños.

“Más allá de la infraestructura, estas obras están destinadas al cuidado de las personas”, sostuvo el jefe municipal, quien también convocó a continuar trabajando de manera conjunta con las instituciones y los vecinos.

La intervención en el entorno de la Escuela Juan José Paso forma parte de una planificación urbana que busca integrar los establecimientos educativos, los espacios públicos y los sectores comerciales mediante mejores condiciones de accesibilidad y circulación.