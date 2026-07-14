Villa Carlos Paz: Llaryora inauguró la repavimentación y la renovación del acueducto principal de la avenida Cárcano

La intervención integral abarcó 2.400 metros de extensión y fue ejecutada de manera conjunta por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad. La obra beneficia a más de 70.000 vecinos, garantiza un abastecimiento más seguro de agua potable y mejora la seguridad vial en una de las principales arterias de la ciudad. “Córdoba no para. Se termina una obra y empieza otra”, sostuvo el gobernador.

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, inauguró este martes la renovación del acueducto principal y la repavimentación integral de la avenida Cárcano, una intervención estratégica que mejora el sistema de distribución de agua potable y optimiza la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó que la habilitación de la obra representa “el cumplimiento de un compromiso asumido con los vecinos de Villa Carlos Paz” y agradeció especialmente a comerciantes y frentistas por el acompañamiento durante la ejecución de los trabajos.

La intervención, de 2.400 metros de extensión, constituye una de las obras de infraestructura hídrica más importantes ejecutadas en Villa Carlos Paz en los últimos años.

Su concreción permitirá garantizar un servicio de agua potable más seguro y eficiente para una comunidad de más de 70.000 habitantes, al tiempo que renovó completamente la calzada de una de las avenidas con mayor tránsito de la ciudad.

En ese marco, Llaryora explicó que, una vez iniciados los trabajos de repavimentación, la Provincia decidió ampliar el proyecto para reemplazar también el acueducto troncal. “Ya que hacíamos la rehabilitación de la avenida, definimos hacer todo: cambiar el acueducto y después reconstruir la calzada”, expresó.

Asimismo, ratificó la decisión de continuar ejecutando infraestructura en todo el territorio provincial. “Córdoba no para. Se termina una obra y empieza otra”, afirmó.

A su turno, el intendente Esteban Avilés destacó el cumplimiento del compromiso asumido por el gobernador al inicio de su gestión y valoró la decisión de avanzar con una intervención integral.

“Pudo haber hecho solamente la repavimentación, pero decidió renovar también el ducto troncal, resolviendo un problema que los vecinos de Carlos Paz padecíamos desde hacía más de 60 años”, señaló.

Renovación del acueducto principal

La obra consistió en el reemplazo del tramo principal del acueducto de Villa Carlos Paz, ubicado bajo la avenida Cárcano entre Johannes Kepler y avenida Libertad, sector conocido como “El Triángulo”, junto con la reconstrucción integral de la calzada en ese mismo tramo.

Se instaló una nueva cañería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 600 milímetros de diámetro, que reemplazó la antigua tubería de asbesto cemento, en funcionamiento desde hacía décadas, optimizando el sistema del Acueducto Principal de Villa Carlos Paz.

La nueva infraestructura incorpora además válvulas de aire y desagüe, dispositivos de seccionamiento y control, y nuevos nexos de empalme con las redes existentes y las cisternas de distribución, fortaleciendo la confiabilidad del sistema y asegurando el abastecimiento de agua potable para los sectores centro y este de la ciudad.

Los trabajos comenzaron en agosto de 2025 y se desarrollaron dentro de los plazos previstos. Durante su ejecución fue necesario adecuar el proyecto para resolver interferencias con redes de gas y otros servicios públicos, incorporando nuevas cámaras de empalme y ampliando las tareas de reconstrucción de la calzada.

Repavimentación

La intervención incluyó la repavimentación integral de la avenida Cárcano entre General Paz y Brasil, con la reconstrucción de la carpeta asfáltica, la ejecución de un separador central y la incorporación de nueva señalización horizontal.

Además, se realizaron mejoras en el sistema de escurrimiento de las bocacalles, se ejecutaron nuevas sendas peatonales y demarcaciones viales, aumentando la seguridad y la fluidez del tránsito en una de las arterias más importantes de Villa Carlos Paz.

Con esta obra, el Gobierno de Córdoba fortalece la infraestructura hídrica y vial de la ciudad, mejorando la calidad de los servicios públicos y la seguridad de quienes transitan diariamente por este corredor estratégico.

Acompañaron la actividad el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el secretario de Infraestructura Hídrica y Gasífera, Edgar Castelló; la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; y el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos.

Escrituras sociales y créditos del Banco de la Gente

Luego de la inauguración en avenida Cárcano, el gobernador y el intendente encabezaron en el Polideportivo Distrito Oeste una nueva entrega de escrituras sociales y créditos del Banco de la Gente para vecinos de Villa Carlos Paz.

Durante el encuentro se entregaron 52 escrituras, destinadas a garantizar seguridad jurídica y consolidar el derecho a la vivienda de las familias beneficiarias.

Además, se otorgaron más de 315 créditos del programa Banco de la Gente, una iniciativa que brinda apoyo económico a familias y emprendedores, impulsa la generación de oportunidades y contribuye al fortalecimiento de proyectos productivos y al crecimiento local.

Avilés destacó la relevancia de estas acciones al señalar que “cada escritura y cada crédito representan una oportunidad concreta para nuestros vecinos, una herramienta para mejorar su calidad de vida y seguir construyendo una ciudad con más equidad y oportunidades para todos”.

Obras de urbanización en Las Latitas

La actividad de la comitiva continuó en barrio Colinas, en el distrito Oeste de la ciudad, donde Llaryora y Avilés dejaron inauguradas las obras de infraestructura ejecutadas en el sector conocido como Las Latitas.

Los trabajos incluyeron la apertura de calles, la construcción de una cisterna de agua potable, redes domiciliarias de agua y sus conexiones, red de cloacas, desagües pluviales, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público y arbolado urbano.

Las intervenciones forman parte del Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares, que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba y mediante el cual se firmó un convenio para avanzar con las obras en este sector.

El acuerdo establece que las inversiones sean afrontadas en un 70% por el Gobierno provincial y en un 30% por el Municipio.

En esta zona de barrio Colinas viven actualmente unas 350 familias, que representan alrededor de 2.000 vecinos beneficiados por obras destinadas a mejorar considerablemente su calidad de vida.

La recorrida por Punilla Sur

La agenda del gobernador continuará a las 14.30 en Cuesta Blanca, donde el gobernador anunciará créditos destinados a la construcción de tres viviendas.

A las 15.30, la comitiva provincial llegará a Villa Río Icho Cruz. Allí se entregarán 18 créditos del Banco de la Gente y equipos correspondientes al programa TecnoPresente.

La siguiente actividad será a las 16.30 en Mayu Sumaj, donde quedará inaugurada una obra de gas natural y se realizará una nueva entrega de créditos del Banco de la Gente.

El recorrido finalizará a las 17.30 en San Antonio de Arredondo. En esa localidad, Llaryora inaugurará otra obra de gas natural y encabezará la entrega de nuevos préstamos del programa provincial.