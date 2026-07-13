La Nación autorizó un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para Córdoba

El monto efectivo será definido por la Secretaría de Hacienda según la capacidad de repago de la Provincia. Los fondos deberán devolverse antes de finalizar 2026, con una tasa nominal anual del 15% y mediante retenciones sobre la coparticipación.

El Gobierno nacional autorizó este lunes un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para la provincia de Córdoba, destinado a afrontar dificultades transitorias de caja y compromisos derivados de la ejecución presupuestaria y la amortización de deudas.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 584/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, aunque lleva fecha del 8 de julio. La norma fue firmada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La asistencia no implica necesariamente que Córdoba recibirá la totalidad de los $400.000 millones. Ese valor representa el límite máximo autorizado, mientras que el monto efectivo será determinado por la Secretaría de Hacienda de acuerdo con la capacidad de repago de la Provincia y su participación en la recaudación de impuestos nacionales.

Según los fundamentos del decreto, el Gobierno cordobés solicitó el anticipo al encontrarse “impedido, en forma transitoria”, de atender financieramente sus compromisos más urgentes vinculados con el presupuesto y la amortización de deuda.

Deberá devolverse durante 2026

Los fondos tendrán carácter reintegrable y deberán ser devueltos dentro del actual ejercicio fiscal, es decir, antes de que finalice 2026.

La operación tendrá una tasa fija nominal anual del 15%, calculada sobre el saldo desde la fecha del desembolso hasta su cancelación efectiva. La Secretaría de Hacienda podrá definir el cronograma de entrega, las formas de devolución y las restantes condiciones mediante acuerdos con la administración provincial.

Como garantía, Córdoba deberá afectar parte de los recursos que recibe a través del régimen de Coparticipación Federal y de otros fondos coparticipables que no tengan un destino específico.

La Provincia también deberá autorizar a la Nación a retener automáticamente esos recursos hasta completar la devolución del capital y los intereses. Por lo tanto, no se trata de un aporte no reintegrable, sino de un adelanto de fondos que será descontado posteriormente de los ingresos nacionales correspondientes a Córdoba.

Un mecanismo ya aplicado a otras provincias

El anticipo fue otorgado bajo el artículo 124 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, que permite al Ministerio de Economía adelantar a las provincias recursos correspondientes a su participación en los impuestos nacionales.

La normativa general establece que esos fondos deben devolverse durante el mes en que fueron otorgados, aunque el Poder Ejecutivo puede ampliar el plazo hasta el cierre del mismo ejercicio fiscal, como ocurrió en este caso.

Durante 2026, el Gobierno nacional ya había autorizado operaciones similares para otras jurisdicciones. Entre los antecedentes mencionados por el propio decreto aparecen Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, con montos que también fueron ampliados o fijados en hasta $400.000 millones.

En los fundamentos de la nueva medida, la Nación señaló que la incorporación de Córdoba busca colocarla “en igualdad de condiciones” con las demás provincias alcanzadas por ese régimen.

El monto final todavía no está definido

Más allá del máximo anunciado, todavía resta conocer cuánto dinero será desembolsado efectivamente, en qué fechas llegará y cuál será el esquema concreto de devolución.

Esos puntos deberán ser establecidos por la Secretaría de Hacienda en función de la situación financiera provincial y de los recursos coparticipables disponibles para garantizar el repago.

La publicación del decreto formaliza así una asistencia solicitada por Córdoba para cubrir necesidades inmediatas, pero deja pendiente la instrumentación definitiva. Tampoco se difundió hasta el mediodía una comunicación oficial del Gobierno provincial con precisiones sobre el destino particular que tendrán los fondos.