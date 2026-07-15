Villa Carlos Paz celebra a su patrona, pero el Municipio vuelve a invisibilizar el aniversario fundacional

La programación oficial de este jueves 16 de julio incluye misas, procesión, un acto protocolar y la participación de agrupaciones gauchas, pero omite toda referencia a los 113 años de la ciudad. Aunque la Carta Orgánica reconoce esa fecha como fundacional, la gestión de Esteban Avilés viene trasladando en los hechos la centralidad de los festejos al 4 de noviembre.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz invitó a vecinos e instituciones a participar este jueves de la tradicional Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Carmen, con una programación religiosa, cultural y comunitaria que se extenderá durante buena parte de la jornada.

Sin embargo, en la comunicación oficial no aparece ninguna referencia al 113° aniversario de la ciudad, pese a que la propia Carta Orgánica Municipal reconoce al 16 de julio de 1913 como fecha fundacional, “conforme a los antecedentes históricos”.

La omisión no parece casual ni aislada. Por segundo año consecutivo, el Gobierno municipal presenta el 16 de julio exclusivamente como una celebración patronal y deja fuera del discurso institucional el aniversario de Villa Carlos Paz.

De este modo, aunque nunca consiguió formalizar una modificación de la fecha, la gestión del intendente Esteban Avilés viene desplazando en los hechos su peso histórico y simbólico hacia el 4 de noviembre, Día de la Identidad Carlospacense y aniversario del nacimiento de Carlos Nicandro Paz.

Un cambio que nunca llegó al Concejo

Durante la apertura de sesiones ordinarias de 2024, Avilés anunció su intención de promover el 4 de noviembre como nueva fecha fundacional de la ciudad.

El planteo generó cuestionamientos entre historiadores y vecinos, que lo consideraron arbitrario y sin fundamentos suficientes para reemplazar una definición surgida de un largo proceso de investigación histórica e incorporada posteriormente a la Carta Orgánica.

La propuesta nunca se convirtió en un proyecto formal ni fue debatida por el Concejo de Representantes. Tampoco el Ejecutivo volvió a explicar públicamente si había desistido de la iniciativa.

No obstante, la manera en que el Municipio organiza y comunica las celebraciones muestra una decisión política concreta: reducir el 16 de julio a su dimensión religiosa y concentrar progresivamente la identidad institucional de la ciudad alrededor del 4 de noviembre.

Un gesto significativo se produjo en 2025, cuando el primer izamiento oficial de la bandera de Villa Carlos Paz se realizó precisamente durante el acto por el Día de la Identidad Carlospacense.

La elección reforzó el lugar que el Gobierno municipal pretende darle a esa fecha, aun cuando el 16 de julio continúa siendo, legal e históricamente, el aniversario fundacional de la ciudad.

Una celebración sin el cumpleaños de la ciudad

La paradoja es que este jueves habrá un acto protocolar en la Plaza del Fundador, pero la convocatoria oficial no menciona el cumpleaños de Villa Carlos Paz.

Las actividades comenzarán a las 10.15 con el rezo del Santo Rosario en el templo parroquial. A las 11 se celebrará la Santa Misa con la imposición del escapulario.

Flyer oficial del municipio de Villa Carlos Paz sobre las actividades del 16 de julio.

Por la tarde, a las 15, tendrá lugar el acto protocolar en la Plaza del Fundador y, desde las 15.30, se desarrollará la Misa Solemne, durante la cual se rezará especialmente por la ciudad y por los 70 años de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

A las 16.30 comenzará la tradicional procesión, que recorrerá General Paz, Juan B. Justo, Las Heras, Leandro N. Alem y 9 de Julio antes de regresar al templo.

Alrededor de las 17.30, agrupaciones gauchas y bailarines realizarán su saludo a la Virgen para cerrar la jornada.

La programación mantiene así la importancia religiosa y comunitaria de la fecha, pero prescinde del otro componente que durante décadas compartió el mismo día: la conmemoración del nacimiento institucional de Villa Carlos Paz.

Por qué se eligió el 16 de julio

Villa Carlos Paz no tuvo un acto formal de fundación, por lo que durante muchos años existieron debates sobre qué acontecimiento debía tomarse como punto de partida.

La discusión comenzó a resolverse en 1990, durante la gestión municipal de Carlos Felpeto, cuando el Municipio y el Instituto de Historia y Letras solicitaron la intervención de la Junta Provincial de Historia.

Los estudios concluyeron que no existió una ceremonia fundacional puntual, sino una sucesión de hechos que derivaron en la conformación progresiva del poblado.

El Decreto N° 323/90 tomó como referencia el trazado definitivo del pueblo, fechado el 6 de noviembre de 1913, pero resolvió mantener el 16 de julio como fecha conmemorativa.

La decisión se fundamentó en que desde 1964 se celebraban conjuntamente el aniversario de la ciudad y la festividad de Nuestra Señora del Carmen, una práctica ya reconocida por distintas disposiciones municipales y provinciales.

Ese criterio quedó luego incorporado a la Carta Orgánica y mantiene plena vigencia. Por lo tanto, mientras no exista una reforma institucional, el 16 de julio sigue siendo formalmente la fecha de fundación de Villa Carlos Paz.

Una modificación por la vía de los hechos

El Municipio está en condiciones de promover un debate histórico y político sobre la fecha, presentar documentación y someter cualquier modificación a los mecanismos institucionales correspondientes.

Lo que resulta llamativo es que, ante la falta de consenso para avanzar por esa vía, haya optado por quitarle visibilidad al aniversario y construir otro centro simbólico sin discusión pública ni modificación normativa.

La Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Carmen forma parte indiscutible de la historia y la identidad de Villa Carlos Paz. Pero esa importancia no exige borrar la conmemoración fundacional con la que convivió durante más de seis décadas.

Este jueves, la ciudad cumplirá 113 años de acuerdo con su Carta Orgánica. Sin embargo, quien se limite a leer la comunicación municipal difícilmente llegue a enterarse.