Tiempo en Villa Carlos Paz: sigue el clima estable, con viento más intenso este miércoles

El SMN anticipa dos jornadas sin precipitaciones en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles 27 tendrá una máxima de 18° y viento con ráfagas de 42–50 km/h hacia la tarde. Para este jueves 28, el tiempo seguirá firme, con máxima de 16° y cielo mayormente nublado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un panorama tranquilo para las próximas 48 horas, sin lluvias previstas y con temperaturas frescas.

Para hoy, miércoles 27, no se esperan precipitaciones en ningún tramo del día. La jornada comenzó con valores cercanos a 5° y durante la tarde la temperatura llegará a una máxima de 18°. El viento se mantendrá entre 13–22 km/h en el arranque y subirá a 23–31 km/h durante la tarde, con ráfagas de 42–50 km/h. Hacia la noche, el termómetro bajará a unos 12°.

El jueves 28 continuará estable, también con 0% de precipitaciones durante toda la jornada. La temperatura se moverá entre 9° y 16°, con viento leve a moderado: 0–2 km/h en el inicio del día, 13–22 km/h durante buena parte de la jornada y 7–12 km/h hacia la noche.

La clave de estos dos días estará en el viento de hoy y en el ambiente fresco, más que en la posibilidad de lluvias. El jueves seguirá sin precipitaciones, aunque con una tarde algo más fría que la de este miércoles.