Del fresco a una tarde templada: cómo evolucionará el tiempo en Punilla entre martes y miércoles

Después de un martes fresco, con abundante nubosidad y posibilidad de lluvias débiles, las máximas podrían subir hasta los 24 grados. El cielo seguirá cambiante en Punilla y las Sierras de Córdoba.

El tiempo comenzará a mostrar una recuperación de las temperaturas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, aunque la nubosidad y las condiciones de inestabilidad seguirán presentes durante este martes y miércoles.

Para lo que resta del martes 20 de octubre, el pronóstico anticipa un ambiente fresco, con cielo mayormente cubierto y posibilidad de lluvias débiles o lloviznas intermitentes. La temperatura máxima rondaría los 17 grados, después de una mínima de entre 10 y 12 grados.

Durante la tarde podrían alternarse períodos de cielo cubierto con algunas precipitaciones aisladas, mientras que hacia la noche persistiría la abundante nubosidad. El viento soplará predominantemente del noreste, con intensidad leve a moderada y ráfagas que podrían acercarse a los 30 km/h.

El cambio más significativo llegaría el miércoles 21, cuando se prevé un ascenso térmico que llevaría la máxima a valores de entre 22 y 24 grados, con una mínima cercana a los 12 grados.

Será una jornada más templada, aunque lejos de presentar condiciones plenamente soleadas. La nubosidad continuará dominando buena parte del día, con posibles aperturas temporarias y vientos del sector noreste.

La inestabilidad tampoco desaparecerá por completo: no se descartan precipitaciones aisladas, especialmente hacia las últimas horas del miércoles, cuando podrían volver a incrementarse las posibilidades de lluvia.

De esta forma, la recuperación térmica marcará la principal diferencia entre ambas jornadas, en un contexto de tiempo todavía variable en Villa Carlos Paz y las localidades serranas.