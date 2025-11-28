Tanti instala nuevas cámaras en en El Diquecito y La Cascada para fortalecer la seguridad en sus balnearios

La Municipalidad de Tanti incorporó nuevas cámaras de seguridad en el balneario El Diquecito y en la zona de La Cascada, con el objetivo de mejorar el control y brindar mayor tranquilidad a vecinos y visitantes.

Según destacaron desde el municipio, la medida apunta a fortalecer las acciones de seguridad en zonas de alto tránsito turístico, sumando herramientas de monitoreo que permitan una mejor prevención y respuesta ante eventuales incidentes.

La incorporación de este equipamiento busca, además, mejorar la experiencia de la comunidad y de quienes eligen Tanti como destino, cuidando tanto los atractivos naturales como a las personas que los disfrutan.

Estas acciones se enmarcan en una política de seguridad turística que el municipio viene impulsando para acompañar el crecimiento de la actividad y garantizar entornos más seguros en los principales puntos de encuentro de la localidad.