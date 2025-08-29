Tanti celebra este domingo el Día de las Infancias con shows, juegos y transporte gratuito

El domingo 31 de agosto, el Anfiteatro Municipal será sede de una gran celebración con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Tanti invitó a toda la comunidad a participar de la Fiesta del Día de las Infancias, que se realizará el domingo 31 de agosto a las 13:00 en el Anfiteatro Municipal. La jornada contará con shows en vivo, juegos, regalos y sorpresas, en un espacio pensado para disfrutar en familia.

Con el objetivo de garantizar la participación de todos los vecinos, el municipio dispuso un servicio especial de transporte gratuito. Ese día, los menores de 12 años no abonarán el pasaje de CityBus y, además, se ofrecerán recorridos específicos hacia el Anfiteatro para los barrios Villa Parque Lago y El Parador, que no forman parte del recorrido habitual:

⏰ Salida: 12:30 hs (desde la plaza del barrio) ⏰ Regreso: 18:00 hs (desde el Anfi) 📍 El Parador

⏰ Salida: 13:40 hs (desde la plaza del barrio)

⏰ Regreso: 19:00 hs (desde el Anfi)

Desde el municipio señalaron que el festejo busca consolidarse como un encuentro comunitario, en el que niños y niñas sean protagonistas de una tarde llena de alegría, mientras las familias comparten un espacio de diversión y convivencia.