Siguen las lluvias en Villa Carlos Paz: reportan crecidas y cortes preventivos en vados y puentes

El municipio comunicó este domingo el ingreso de una crecida de 3 metros por el río Los Chorrillos y de 2,50 metros por el río San Antonio, con cierres en el Puente Terzi y el vado El Fantasio.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó esta domingo por la tarde que se registró una crecida de 3 metros por el río Los Chorrillos y de 2,50 metros por el río San Antonio, en el marco de las lluvias que afectan a la ciudad.

Como medida preventiva, el municipio indicó que permanecen cerrados el Puente Terzi, en el sector de Playas de Oro, y el vado El Fantasio.

Además, desde el Gobierno local señalaron que se reportaron árboles y ramas caídas en distintos puntos de la ciudad, y que esos elementos serán retirados de la vía pública.

En el mensaje difundido por canales oficiales, el municipio pidió circular con precaución, acatar las indicaciones del personal de Seguridad VCP y de las fuerzas vivas, y evitar acercarse a cursos de agua y zonas de costa.

La comunicación agregó que el alerta por lluvias y tormentas continuará durante la semana, por lo que insistieron en respetar las medidas de seguridad.