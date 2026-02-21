Show de drones: 140 equipos iluminarán el cielo de Villa Carlos Paz este sábado a la noche

El espectáculo gratuito se verá este sábado desde las 23.00 en la peatonal del Paseo del Centro, con figuras coreografiadas a unos 90 metros de altura. La puesta dura 15 minutos y, si el clima impide el vuelo, se reprograma para el sábado 28.

Villa Carlos Paz suma una propuesta distinta para el cierre de febrero: este sábado, el cielo del centro será escenario de un show de drones con una puesta coreografiada de 140 equipos que formarán figuras luminosas durante 15 minutos.

La exhibición está prevista para las 23.00, organizada por Paseo del Centro, con el vuelo principal sobre el sector del Puente Carena y el corazón del centro viejo y nuevo. La organización recomendó llegar con tiempo, ya que se espera una alta concurrencia, y respetar las indicaciones de seguridad en el área delimitada.

Para una mejor visualización, se sugiere no quedarse pegado al punto de despegue y buscar lugares con perspectiva más amplia. Entre los sectores recomendados aparecen la peatonal, el área conocida como “las cuatro esquinas” y la zona cercana a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

El operativo técnico requiere varias horas previas de preparación para alinear el despegue y asegurar que las unidades vuelen sincronizadas durante el tiempo máximo que permite su autonomía. En caso de condiciones meteorológicas adversas que impidan el vuelo, el show se reprogramará automáticamente para el sábado 28.