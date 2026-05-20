El Turismo Carretera volverá a presentarse oficialmente en Córdoba con un evento en el Buen Pastor

La presentación oficial de la fecha cordobesa de la “máxima” se realizará el miércoles 20 de mayo a las 17:00 en el Paseo del Buen Pastor. Por segundo año consecutivo, se llevará adelante este lanzamiento abierto al público, en la antesala de una nueva visita del TC al Autódromo Oscar Cabalén. Pilotos, autos de competición y distintas actividades formarán parte de la jornada, que tendrá su inicio a las 15:00.

La provincia de Córdoba volverá a recibir la presentación oficial del Turismo Carretera, en la previa de una nueva fecha de la categoría más convocante del automovilismo nacional, que se disputará en el Autódromo Oscar Cabalén los días 30 y 31 de mayo.

El evento se realizará el próximo miércoles 20 de mayo, desde las 15:00, en el Paseo del Buen Pastor, donde fanáticos y público en general podrán vivir de cerca una jornada especial junto a protagonistas del TC, la máxima categoría.

Será el segundo año consecutivo en que Córdoba organizará esta acción promocional, consolidando el vínculo entre la categoría y la provincia, luego del histórico regreso del Turismo Carretera el año pasado.

Durante la presentación se exhibirán autos de competición y estarán presentes pilotos y equipos, en una propuesta pensada para acercar la pasión del automovilismo a los cordobeses en un espacio emblemático de la ciudad.

Además, uno de los momentos más esperados volverá a ser la circulación de los autos por las calles de la ciudad, una postal que en 2025 captó la atención de miles de fanáticos y se convirtió en una de las grandes atracciones en la previa.

La actividad formará parte de la agenda promocional rumbo a la competencia que volverá a posicionar a Córdoba como escenario central del deporte motor nacional, tras las importantes obras de infraestructura realizadas en el autódromo provincial.

Con el Cabalén nuevamente como escenario y el Buen Pastor como punto de encuentro en la previa, Córdoba volverá a vivir una verdadera fiesta junto al Turismo Carretera.