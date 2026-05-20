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Miércoles estable en Villa Carlos Paz y jueves más frío, con mínima de 0°

El SMN anticipa dos jornadas sin lluvias relevantes en Villa Carlos Paz y Punilla, pero con temperaturas bajas en el arranque del día. Este miércoles 20 tendrá una máxima de 16°, mientras que este jueves 21 será más frío, con mínima de 0° y máxima de 13°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo estable, con cielo entre despejado y algo nublado, y sin señales importantes de inestabilidad.

Para hoy, miércoles 20, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día. La jornada arrancó con apenas , con viento muy leve de 0–2 km/h, y durante la tarde la temperatura subirá hasta una máxima de 16°. Hacia la noche, el termómetro volverá a bajar, con valores cercanos a 12° y viento de 7–12 km/h.

El jueves 21 se presentará todavía más frío en las primeras horas, con una mínima de . El SMN marca 0% de precipitaciones en la mayor parte del día y apenas una chance mínima (0–10%) en un tramo de la mañana. La temperatura alcanzará una máxima de 13° por la tarde y luego quedará alrededor de 10° hacia la noche, con viento suave.

El dato central será el frío temprano, especialmente mañana, cuando la temperatura tocaría los . En cuanto a lluvias, el panorama aparece tranquilo y sin un escenario de inestabilidad relevante.

lajornada
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