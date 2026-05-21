El Arzobispado afirmó que colabora con la Justicia y pidió esclarecer “a la mayor brevedad” la causa por presuntos abusos en un jardín de infantes en Villa Carlos Paz

La Junta Arquidiocesana de Educación Católica sostuvo que el cuidado de niños, niñas y adolescentes es “prioridad absoluta”, aseguró que el establecimiento viene cumpliendo los protocolos vigentes y remarcó que, hasta el momento, no recibió notificación judicial sobre personas formalmente sospechadas o imputadas vinculadas a la escuela. El pronunciamiento se conoció después de la marcha de las familias y en medio de una causa que ya unificó cuatro denuncias.

El Arzobispado de Córdoba, a través de la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC), difundió un comunicado sobre la investigación por presuntos abusos en un colegio parroquial de barrio La Quinta, en el que expresó su disposición a seguir colaborando con la Justicia y reclamó que los hechos puedan esclarecerse “a la mayor brevedad”.

El pronunciamiento se conoció en un contexto de fuerte sensibilidad pública por el caso. Este martes, familiares, vecinos y organizaciones sociales marcharon desde el Reloj Cucú hasta el establecimiento para reclamar respuestas judiciales e institucionales, a un año de la primera denuncia. En paralelo, la causa tuvo una novedad relevante en las últimas horas: las cuatro denuncias fueron unificadas en una misma fiscalía.

En ese marco, la JAEC señaló: “Ante informes periodísticos y trascendidos publicados en referencia a supuestos hechos que -se dice- habrían sucedido en el Jardín de Infantes ‘Niño Dios’, de la ciudad de Villa Carlos Paz, afectando, presuntamente, a menores de edad, la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC), en su carácter de órgano educativo y pastoral del Arzobispado de Córdoba, expresa que en todas sus instituciones se asume con la máxima seriedad y responsabilidad cualquier situación o denuncia que involucre a niños, niñas y adolescentes. El cuidado de los menores es prioridad absoluta”.

Además, indicó que el Arzobispado cuenta con protocolos específicos de prevención y actuación para personas que trabajan con menores y adultos vulnerables, y que la Oficina de Prevención de Abusos y Cuidado de Víctimas ya fue informada de la situación y se encuentra interviniendo dentro de sus competencias.

En ese mismo sentido, sostuvo que el establecimiento educativo viene cumpliendo con los protocolos e indicaciones existentes sobre este tipo de situaciones.

Uno de los puntos que también dejó planteados el comunicado fue la preocupación por la demora judicial. El texto advierte que algunos de los hechos mencionados llevan un año sin esclarecerse.

A la vez, la JAEC afirmó que tanto el colegio como sus representantes, autoridades, docentes, no docentes y familias “han estado y están siempre a disposición” del Ministerio Público Fiscal y de los magistrados que intervienen en la causa, al igual que ante los requerimientos del propio organismo educativo del Arzobispado.

En otro tramo sensible del documento, la institución eclesiástica sostuvo que, hasta la fecha, ni el colegio ni la JAEC recibieron notificación de la autoridad judicial competente sobre la existencia de personas formalmente sospechadas o imputadas en las causas que tramitan en la Justicia.

Finalmente, la JAEC, junto con la institución educativa y el Arzobispado de Córdoba, reiteró su plena disposición a continuar colaborando con los organismos competentes y puso a disposición “todos los medios necesarios” para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El comunicado se conoció luego de la movilización convocada bajo las consignas “Las infancias sí se cuidan” y “El silencio no protege”, en la que las familias reclamaron celeridad judicial, medidas concretas y respuestas institucionales. Mientras la causa avanza con las denuncias unificadas, el caso sigue generando preocupación en la comunidad educativa y en la ciudad.