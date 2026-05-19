Detuvieron a una pareja con 20 perfumes robados en pleno centro de Villa Carlos Paz

Un hombre de 25 años y una mujer de 38 fueron aprehendidos por personal del Escuadrón Motorizado Enduro luego de ser interceptados con perfumes en cajas selladas que no pudieron justificar. Los productos habían sido sustraídos de un comercio céntrico.

Este lunes, alrededor de las 23:00, personal del Escuadrón Motorizado Enduro aprehendió a una pareja en calle Alberdi al 50, en pleno centro de Villa Carlos Paz, luego de constatar que llevaban 20 perfumes en cajas selladas sin poder justificar su procedencia.

Según se informó, los efectivos realizaban tareas preventivas en el sector cuando controlaron a un hombre y una mujer que se desplazaban de manera sospechosa. Durante el palpado preventivo no se hallaron armas, aunque el hombre llevaba varias cajas de perfumes selladas con etiquetas de precio, mientras que la mujer transportaba un bolso con más productos de las mismas características.

Ante la falta de explicación sobre el origen de los elementos, los policías realizaron averiguaciones en la zona y se entrevistaron con el encargado del local comercial Moda Style, ubicado sobre avenida San Martín, quien confirmó que los perfumes habían sido sustraídos del comercio.

Los aprehendidos, un hombre de 25 años y una mujer de 38, fueron trasladados a la Alcaldía local, junto con los elementos secuestrados, y quedaron a disposición de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.