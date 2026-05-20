La Comunidad Regional Punilla define su nueva conducción en una reunión decisiva

Intendentes y jefes comunales del departamento volverán a reunirse este jueves en La Falda para destrabar la renovación de autoridades del organismo departamental. La definición llega después de la postergación del encuentro anterior y en medio de conversaciones cruzadas entre sectores del peronismo, dirigentes vecinalistas y mandatarios de otros espacios.

La Comunidad Regional Punilla tendrá este jueves una instancia clave para ordenar su conducción política e institucional. Después de la suspensión de la reunión prevista la semana pasada, intendentes y jefes comunales del departamento fueron convocados nuevamente para avanzar con la renovación de autoridades del organismo.

El encuentro se realizará a las 18 en la sede de la Comunidad Regional, ubicada sobre avenida España 233, en La Falda. La convocatoria fue firmada por el exintendente de Capilla del Monte (actualmente funcionario del gobierno provincial) Fabricio Díaz, quien figura como presidente mandato cumplido.

La elección de nuevas autoridades aparece como el punto de mayor peso dentro del temario, en un contexto donde la presidencia del organismo se convirtió en una definición política relevante para todo el valle. No se trata solo de un cargo formal: la Comunidad Regional funciona como un ámbito de articulación entre municipios, comunas y el Gobierno provincial para obras, programas y gestiones compartidas.

En ese marco, las negociaciones se vienen moviendo en distintos planos. Dentro del Partido Justicialista, uno de los nombres que reúne apoyos es el del presidente comunal de Mayu Sumaj, Fabián Flores. Sin embargo, también manifestó su intención de encabezar el organismo el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, lo que mantiene abierta la discusión interna. Cardinali, incluso, fue muy crítico con el funcionamiento de la CRP, y desde Cosquín se deslizó la posibilidad de abandonar el espacio.

A ese escenario se suma otra variable: la posibilidad de que intendentes y jefes comunales no justicialistas reclamen el cumplimiento de un acuerdo de alternancia entre signos políticos. Ese punto podría incidir en el resultado final o forzar una negociación más amplia antes de votar la nueva conducción.

La nota enviada a los gobiernos locales destaca la importancia institucional de las decisiones que se tomarán este jueves y las vincula con el desarrollo y la integración de las localidades de Punilla. Esa formulación refuerza el clima de expectativa alrededor de una reunión que puede redefinir el equilibrio político interno del organismo.

Tras semanas de versiones y conversaciones reservadas, la cita en La Falda aparece como una oportunidad para cerrar una etapa de incertidumbre y definir quién quedará al frente de la Comunidad Regional en el próximo período.