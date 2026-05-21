El Turismo Carretera se presentó en el Buen Pastor y ya se palpita el regreso al Cabalén

Este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de la carrera que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalén. Por segundo año consecutivo, el circuito cordobés recibe a la máxima categoría del automovilismo nacional tras su histórico regreso del año 2025. De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo la economía naranja a través de grandes eventos deportivos que generan movimiento turístico, actividad gastronómica, empleo y desarrollo regional.

Córdoba comenzó a vivir oficialmente una nueva visita del Turismo Carretera con la presentación realizada este miércoles en el Paseo del Buen Pastor, donde cientos de fanáticos se acercaron para compartir una jornada especial junto a pilotos, equipos y autos de competición de la categoría más convocante del automovilismo argentino.

El evento, abierto al público y organizado en la previa de la competencia que se disputará el 30 y 31 de mayo en el Autódromo Oscar Cabalén, de la ciudad de Alta Gracia, volvió a transformar el centro de la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de los fierros, en una propuesta que combinó exhibiciones, activaciones y el contacto más cercano con los protagonistas.

Participaron el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el intendente de La Calera, Jorge de Nápoli; y Mauricio Mansilla, referente de la ACTC.

Además, acompañaron los pilotos Mariano Werner, Facundo Chapur, Marco Dianda y Ricardo “Caito” Risatti.

La actividad marcó el segundo año consecutivo en que Córdoba realiza este tipo de lanzamiento promocional, consolidando el vínculo entre la provincia y el Turismo Carretera, luego del histórico regreso de la categoría al Cabalén.

Durante la presentación, Calleri destacó el impacto que estos eventos dejan en la provincia y comentó: “El último fin de semana de mayo la provincia va a tener un lleno total con el TC. Nosotros sabemos lo que genera, sabemos que es un deporte muy popular a nivel país, especialmente en Córdoba”.

Por su parte, Siciliano remarcó la importancia de promover estos eventos deportivos y culturales en la provincia en el marco de la llamada economía naranja.

“Cuando un gobierno genera inversiones no solamente trae deporte, sino que trae toda la economía que estos derraman. Es el progreso de una provincia que utiliza el deporte como herramienta de construcción de empleo, por lo tanto creo que es muy positivo para Córdoba”, señaló Siciliano.

Uno de los momentos más esperados de la tarde volvió a ser la circulación de los autos de competición por las calles de la ciudad, una postal que despertó celulares en alto y el entusiasmo de grandes y chicos que siguieron de cerca el paso de los vehículos en pleno corazón de Córdoba.

En ese marco, los pilotos Marco Dianda, Ricardo “Caito” Risatti y Mariano Werner valoraron las inversiones impulsadas por el Gobierno de Córdoba para fortalecer la infraestructura deportiva y recuperar al automovilismo como una disciplina estratégica para la provincia.

“Para los amantes del automovilismo, es un sueño todo lo que está haciendo el gobernador”, afirmó Risatti, y remarcó que eran obras “que hacían falta para que puedan venir las categorías más importantes del país”.

En la misma línea, Dianda sostuvo: “Es lindo que la Provincia apueste al deporte motor”, al destacar que toda mejora en los autódromos “es bienvenida” y acompaña el crecimiento de una actividad con fuerte identidad cordobesa.

Por su parte, Werner, último campeón de la competencia, felicitó “al gobernador y a todos los que hacen posible que el TC vuelva acá”, y subrayó: “Córdoba es sinónimo de automovilismo”.

Economía naranja

La llegada del Turismo Carretera al Cabalén vuelve a posicionar a Córdoba como una de las grandes plazas del deporte motor nacional y ratifica la apuesta de la Provincia por los eventos masivos como dinamizadores de la economía naranja, una política que impulsa el movimiento turístico, gastronómico, hotelero y comercial en distintas regiones del territorio cordobés.

En ese marco, el regreso de las principales categorías del automovilismo argentino al Autódromo Oscar Cabalén, tras las importantes obras de infraestructura realizadas en el circuito, representa también una inversión estratégica para fortalecer el perfil de Córdoba como sede de grandes acontecimientos deportivos y culturales.

Durante el fin de semana de competencia se espera la llegada de miles de visitantes, lo que genera un impacto directo en la actividad económica regional.

Con el rugido de los motores ya resonando en la ciudad, comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una nueva fiesta del automovilismo argentino en territorio cordobés.