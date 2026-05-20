Icho Cruz fue reconocida por la UNC por su compromiso educativo extensionista

La Municipalidad participó del 11º Encuentro Provincial de Universidades Populares, realizado en el Pabellón Argentina, donde recibió una distinción por su trabajo en la gestión educativa territorial.

La Municipalidad de Icho Cruz participó el pasado jueves del 11º Encuentro Provincial de Universidades Populares, realizado en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.

En representación de la localidad estuvieron presentes el intendente Paulo Tesio y la coordinadora Verónica Prado, quienes acompañaron este espacio de articulación, formación e intercambio entre municipios, instituciones y Universidades Populares de toda la provincia.

Durante la jornada, Icho Cruz recibió un reconocimiento por su Compromiso Educativo Extensionista, en el marco del programa Universidades Populares.

La distinción destaca el trabajo sostenido en el fortalecimiento de la gestión educativa territorial y las acciones orientadas a ampliar oportunidades de formación para la comunidad.

Desde el municipio señalaron que el encuentro también permitió compartir experiencias, fortalecer vínculos institucionales y continuar impulsando propuestas educativas y comunitarias en beneficio de los vecinos.