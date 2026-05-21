Villa Parque Síquiman: a seis meses de la muerte de Samuel Tobares, la familia vuelve a reclamar el cambio de carátula

Familiares, amigos y vecinos convocan a una nueva jornada este sábado 23 de mayo, a las 16.30, en la garita de Sarmiento y Ruta 38, en Villa Parque Síquiman. Reclaman que la causa deje de investigarse como homicidio preterintencional y pase a ser considerada como homicidio calificado.

A casi seis meses de la muerte de Samuel Tobares, familiares, amigos y vecinos volverán a reunirse en Villa Parque Síquiman para reclamar justicia y pedir el cambio de carátula de la causa. La convocatoria será este sábado 23 de mayo, a las 16.30, en la garita ubicada en Sarmiento y Ruta 38, el lugar donde ocurrió el hecho que derivó en la muerte del joven.

La consigna difundida por la familia apunta directamente al avance judicial del expediente: “A seis meses del crimen de Samuel Tobares, seguimos pidiendo se haga el cambio de carátula”. En el mismo mensaje, convocan a la comunidad a acompañar el reclamo y cierran con una frase que resume el sentido de la jornada: “Levantamos la voz pidiendo justicia”.

El caso ocurrió durante la noche del 23 de noviembre de 2025, en una garita sobre la Ruta 38. Según la información judicial conocida hasta ahora, la muerte se produjo en el marco de un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman. La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Villa Carlos Paz, a cargo de Ricardo Mazzuchi, detuvo e imputó a dos efectivos de la Policía de Córdoba por el delito de homicidio preterintencional.

Los policías imputados son el sargento Guillermo Serafín Arce y el oficial Franco Sebastián Romero. Desde el inicio, la familia cuestiona esa calificación legal y reclama que el expediente avance como homicidio calificado, con el argumento de que hubo abuso de autoridad y que el hecho debe investigarse también como un posible crimen de odio.

En declaraciones recientes, Abigail Tobares, hermana de Samuel, sostuvo que todavía hay puntos sin esclarecer sobre el inicio del procedimiento, la llamada que motivó la intervención policial y la asistencia médica posterior. “Necesitamos que sean claros tanto con la llamada que hicieron desde un comienzo, cómo fue la llamada, si es verdad que llamó la vecina o qué fue lo que realmente sucedió. También queremos saber qué pasó con la ambulancia, si la llamaron o no. Se tiran la pelota y no dicen la verdad”, expresó.

La familia insiste en que el caso no puede quedar limitado a la figura de homicidio preterintencional. “Pedimos que se haga el cambio de carátula a homicidio calificado porque nosotros consideramos que es un crimen de odio y claramente hubo abuso de autoridad, tanto verbal como física”, afirmó Abigail, al explicar el reclamo que volverá a llevarse a la calle este sábado.

Ese pedido ya había sido planteado públicamente tras el levantamiento del secreto de sumario. En abril, la familia señaló que buscaba que el hecho sea investigado como homicidio calificado por abuso de autoridad y por odio a la condición sexual, y sostuvo que testigos describieron agresiones físicas y verbales durante el procedimiento policial.

La nueva convocatoria busca mantener visible el reclamo y sumar acompañamiento de la comunidad. “Vamos a pasar una tarde juntos, levantando la voz para que esto no quede impune y para visibilizar lo que le pasó a Samuel, porque podría haberle pasado a cualquier vecino”, planteó su hermana en la previa de la jornada.

La causa continúa bajo investigación en la Justicia de Villa Carlos Paz, mientras la familia sostiene el pedido de una recalificación penal y reclama que se profundicen las medidas para determinar con precisión qué ocurrió aquella noche en la garita de Villa Parque Síquiman.