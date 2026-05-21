Villa Carlos Paz: dos días con tiempo estable, con frío de mañana

El SMN anticipa dos jornadas mayormente firmes en Villa Carlos Paz y Punilla, con temperaturas bajas en el arranque del día. Este jueves 21 tendrá una máxima de 12° y apenas una chance mínima de precipitaciones, mientras que este viernes 22 seguirá sin lluvias, con mínima de 1° y máxima de 14°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo estable, con ambiente frío y sin señales importantes de inestabilidad.

Para hoy, jueves 21, la jornada comenzó con una temperatura cercana a 0° y una probabilidad baja de precipitaciones (0–10%). Con el correr de las horas, el panorama se mantendrá estable, con 0% de lluvias hacia la tarde y la noche, y una temperatura que llegará a una máxima de 12°. El viento será muy leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

El viernes 22 seguirá en la misma línea, sin precipitaciones previstas en ningún tramo del día. La mañana volverá a ser fría, con registros entre 1° y 3°, mientras que por la tarde la temperatura subirá hasta una máxima de 14°. Hacia la noche, el termómetro quedará cerca de 6°, con viento suave de 7–12 km/h.

El dato central vuelve a ser el frío temprano, más que la posibilidad de lluvias. El panorama aparece tranquilo para las próximas 48 horas, aunque con temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día.