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Villa Carlos Paz: dos días con tiempo estable, con frío de mañana

El SMN anticipa dos jornadas mayormente firmes en Villa Carlos Paz y Punilla, con temperaturas bajas en el arranque del día. Este jueves 21 tendrá una máxima de 12° y apenas una chance mínima de precipitaciones, mientras que este viernes 22 seguirá sin lluvias, con mínima de 1° y máxima de 14°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo estable, con ambiente frío y sin señales importantes de inestabilidad.

Para hoy, jueves 21, la jornada comenzó con una temperatura cercana a y una probabilidad baja de precipitaciones (0–10%). Con el correr de las horas, el panorama se mantendrá estable, con 0% de lluvias hacia la tarde y la noche, y una temperatura que llegará a una máxima de 12°. El viento será muy leve, entre 0–2 km/h y 7–12 km/h.

El viernes 22 seguirá en la misma línea, sin precipitaciones previstas en ningún tramo del día. La mañana volverá a ser fría, con registros entre y , mientras que por la tarde la temperatura subirá hasta una máxima de 14°. Hacia la noche, el termómetro quedará cerca de , con viento suave de 7–12 km/h.

El dato central vuelve a ser el frío temprano, más que la posibilidad de lluvias. El panorama aparece tranquilo para las próximas 48 horas, aunque con temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día.

lajornada
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