Tanti celebrará el 25 de Mayo con acto protocolar, locro gratuito y música en vivo

La jornada patria se realizará este lunes 25 de mayo desde las 10 en la Plaza 25 de Mayo y continuará luego en el Anfiteatro Municipal, con una propuesta abierta a vecinos y visitantes.

La Municipalidad de Tanti invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas por el 25 de Mayo, en una jornada que combinará acto protocolar, encuentro comunitario, tradición y música en vivo.

La conmemoración comenzará este lunes 25 de mayo a las 10 en la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará el acto oficial por la Revolución de Mayo de 1810.

Luego, la celebración continuará en el Anfiteatro Municipal, con una propuesta abierta a vecinos, vecinas y visitantes. Allí se compartirá locro gratuito y habrá música folclórica en vivo.

Desde el municipio señalaron que la actividad busca generar un espacio de encuentro en una fecha significativa para la identidad nacional, con una convocatoria pensada para compartir en comunidad.

Además, remarcaron el valor de sostener una tradición popular como el locro en el marco de la celebración patria, especialmente en un contexto en el que muchas familias atraviesan dificultades económicas.

La jornada será una oportunidad para reunirse, acompañarse y celebrar una fecha central de la historia argentina en uno de los espacios públicos de la localidad.