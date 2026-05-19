El Gobierno de Córdoba continúa fortaleciendo el cooperativismo en el interior provincial

El Ministerio de Cooperativas y Mutuales realizó una recorrida por Tercero Arriba y Calamuchita, con entregas de aportes y créditos para cooperativas vinculadas a la producción, la salud, la educación y los servicios públicos.

En representación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales del Gobierno de Córdoba, el secretario de Coordinación, Fabricio Díaz, encabezó una recorrida institucional por los departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, donde se concretaron entregas de aportes de fortalecimiento y créditos destinados a cooperativas vinculadas a la producción, la salud, la educación y los servicios públicos.

La jornada incluyó actividades en las ciudades de Almafuerte, Santa Rosa de Calamuchita y Villa del Dique, reafirmando la presencia territorial del Gobierno de Córdoba y el acompañamiento permanente a instituciones cooperativas del interior provincial.

Durante la recorrida, Díaz transmitió el saludo del ministro Gustavo Brandán y destacó la decisión política del gobernador Martín Llaryora de sostener un modelo de gestión federal, con presencia activa en cada región de la provincia.

“El Gobierno de Córdoba tiene una mirada profundamente federal. Hay una decisión política de estar en el territorio, acompañando a las instituciones que sostienen el desarrollo y la vida cotidiana de nuestras comunidades”, expresó.

En ese sentido, remarcó el valor estratégico del cooperativismo cordobés. “Las cooperativas muchas veces son las que garantizan servicios esenciales, impulsan actividades productivas, acompañan la educación y sostienen prestaciones vinculadas a la salud en distintos puntos del interior provincial. Por eso, desde Córdoba seguimos fortaleciendo a estas instituciones que tienen un enorme compromiso social”, señaló Díaz.

Asimismo, sostuvo que “en momentos complejos para el país, el cooperativismo vuelve a demostrar su capacidad de generar arraigo, trabajo y desarrollo local, y allí está el Estado provincial acompañando y respaldando ese esfuerzo”.

En Almafuerte, la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Almafuerte Ltda. recibió un fortalecimiento superior a los 94 millones de pesos, destinado a infraestructura logística y equipamiento operativo para el área de agroinsumos y semillas.

En Santa Rosa de Calamuchita, la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica, Vivienda, Crédito y Servicios Públicos de Santa Rosa de Calamuchita recibió un crédito Bancor superior a los 67 millones de pesos, destinado a la adquisición de un vehículo para traslado de pacientes.

Finalmente, en Villa del Dique, la Cooperativa de Trabajo Escuela Veo Veo Ltda. recibió un fortalecimiento de más de 9 millones de pesos para equipamiento educativo y recreativo, mientras que la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. Villa del Dique accedió a un fortalecimiento superior a los 86 millones de pesos, destinado a maquinaria para mejorar servicios públicos.