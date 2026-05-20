FETAP advirtió que desde el viernes dejarían de regir los viajes gratuitos en el transporte interurbano y urbano del interior

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba anunció que las empresas prestatarias ya no están en condiciones de seguir sosteniendo traslados sin cargo por distintos regímenes de franquicias y gratuidades. La medida, según indicó, comenzaría a aplicarse desde el viernes 22 de mayo, aunque pidió una instancia urgente de diálogo con la Provincia para intentar evitarla.

La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (FETAP) advirtió que las empresas de transporte interurbano y urbano del interior provincial se encuentran imposibilitadas de seguir prestando servicios sin cargo a pasajeros alcanzados por distintos regímenes de franquicias y gratuidades.

A través de un comunicado, la entidad informó que, de no mediar una solución, la medida comenzará a regir desde el viernes 22 de mayo, en el marco de la crisis económica y financiera que, según sostuvo, afecta al sistema desde comienzos de 2024.

Desde FETAP atribuyeron la situación, entre otros factores, a la suspensión del Fondo Compensador para el Transporte Automotor del Interior por parte del Gobierno nacional, un esquema que —según plantearon— dejó de asistir al interior mientras continúan las compensaciones para otras jurisdicciones, principalmente el AMBA.

La federación señaló que desde entonces las empresas vienen absorbiendo un fuerte desfasaje entre los costos operativos y las tarifas autorizadas, en un contexto de subas permanentes en combustible, salarios, mantenimiento y otros insumos indispensables para sostener el servicio.

En ese marco, indicaron que una parte significativa del desequilibrio económico está vinculada justamente al sostenimiento de los distintos esquemas de gratuidad. Según precisaron, hoy las empresas absorben de manera integral y sin compensación económica franquicias del 100% del pasaje para personal policial, personal penitenciario, menores de hasta cinco años, personas con discapacidad, acompañantes y pacientes con enfermedades crónicas de largo tratamiento. A eso se suman otros programas provinciales con reducciones de entre 25% y 50% del valor del boleto.

El comunicado remarca que durante todo este tiempo las firmas mantuvieron prestaciones de carácter social fundamentales para miles de usuarios del interior cordobés, pero que hoy ya no pueden seguir cubriendo esos costos sin poner en riesgo la continuidad del sistema.

Además, FETAP alertó que el desfinanciamiento creciente impacta de manera directa sobre la posibilidad de sostener frecuencias, mantener unidades e invertir en infraestructura, en un servicio esencial para miles de personas que lo utilizan a diario para trabajar, estudiar, acceder a controles médicos o cumplir con otras actividades cotidianas.

Pese al anuncio, la federación reiteró su pedido de avanzar de manera urgente en instancias de diálogo y trabajo conjunto con las autoridades provinciales para evitar que la medida se haga efectiva el 22 de mayo.

En ese sentido, también ratificó su voluntad de mantener abiertas las conversaciones con el Gobierno provincial y con los distintos actores involucrados, con el objetivo de encontrar una salida que contemple tanto las necesidades de los usuarios como la viabilidad económica del sistema.