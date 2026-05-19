Hallaron en Huerta Grande y en buen estado de salud a la menor que había desaparecido en Capilla del Monte

La adolescente sobre quien pesaba un pedido de paradero fue localizada este martes por la mañana en barrio El Romerillo, en Huerta Grande. Según la evaluación médica, se encuentra en buen estado de salud general.

En horas de la mañana de este martes, personal de la Policía de la Provincia de Córdoba logró individualizar a la menor N.V.U. de 13 años que era buscada tras haberse ausentado de su domicilio en Capilla del Monte.

Según se informó, el hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 en barrio El Romerillo, en la localidad de Huerta Grande, donde fue ubicada la adolescente sobre quien pesaba un pedido de paradero.

Tras la evaluación médica correspondiente, se constató que la menor se encuentra en buen estado de salud general. Posteriormente, se coordinó su traslado inmediato hacia la dependencia policial local para labrar las actuaciones correspondientes.