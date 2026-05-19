martes, mayo 19, 2026
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Activan protocolo de búsqueda por una menor desaparecida en Capilla del Monte

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicita colaboración para dar con el paradero de una adolescente de 13 años, quien se ausentó de su domicilio en Capilla del Monte y desde entonces no se conoce su ubicación.

La Fiscalía de Instrucción de Cosquín solicitó la colaboración de la comunidad y de los medios de comunicación para dar con el paradero de Nina Victoria Ulrich, una adolescente de 13 años que se ausentó de su domicilio particular en Capilla del Monte alrededor de las 12:00 del día de ayer.

Según la información aportada, desde ese momento se desconoce su ubicación actual. Al momento de ausentarse, la menor vestía pantalón negro, polera roja y campera azul.

Nina mide aproximadamente 1,64 metros, es de tez blanca, contextura delgada, tiene cabello castaño oscuro, largo hasta la altura de los hombros, y ojos marrones oscuros.

Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos certeros, que la haya visto en la vía pública o que disponga de información relevante sobre su situación actual, comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana.

lajornada
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