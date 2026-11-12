Serna mantiene abierta su candidatura y advierte que las alianzas provinciales traban los acuerdos para enfrentar a Avilés en Villa Carlos Paz

El exlegislador provincial y empresario hotelero confirmó que sigue dispuesto a competir por la Intendencia de Villa Carlos Paz en 2027 y que mantiene conversaciones con otros sectores opositores. Sin embargo, cuestionó los condicionamientos políticos que dificultan la construcción de una alternativa local. “Ojalá que las cuestiones provinciales no nos separen para armar algo local fuerte y ganar Carlos Paz”, afirmó. También criticó la continuidad del avilesismo y, en el escenario provincial, impulsó a Carlos Briner como precandidato a gobernador.

Rodrigo Serna mantiene abierta la posibilidad de volver a competir por la Intendencia de Villa Carlos Paz en 2027 y continúa participando de conversaciones para construir una alternativa al gobierno de Esteban Avilés. Sin embargo, el exlegislador provincial y empresario hotelero reconoce que los acercamientos encuentran un obstáculo que considera difícil de justificar: los condicionamientos que algunos sectores pretenden trasladar desde las negociaciones políticas provinciales al escenario municipal.

“Cuando la gente quiere poner como condicionante lo provincial, por ahí las charlas no avanzan”, advirtió durante una entrevista con VillaNos Radio, en la previa del encuentro que el espacio UCR de Pie realizará este viernes y sábado en Villa Carlos Paz.

La definición tiene especial relevancia en un escenario donde distintos dirigentes opositores coinciden en cuestionar la prolongada continuidad del avilesismo, pero todavía no consiguen articular una propuesta común para disputar el gobierno municipal.

Serna, quien ya fue candidato a intendente en tres ocasiones, confirmó que los contactos siguen vigentes. “Hemos avanzado con las charlas, seguimos con las charlas”, aseguró.

Y cuando se le preguntó directamente si mantenía su disposición a postularse, respondió sin vacilaciones: “Sí, por supuesto”.

Aunque todavía no existe un lanzamiento formal, su respuesta ratifica una aspiración que permanece dentro de las negociaciones opositoras.

El dirigente insistió en que las coincidencias sobre los problemas de Villa Carlos Paz no deberían quedar subordinadas a los acuerdos que los partidos puedan establecer para competir por la Gobernación de Córdoba.

“Las conversaciones te puedo asegurar que están vigentes, y ojalá que las cuestiones provinciales no nos separen para armar algo local fuerte y ganar Carlos Paz”, expresó.

El desafío de construir una alternativa local

La preocupación de Serna aparece en un momento de reacomodamiento de las fuerzas opositoras cordobesas de cara a 2027.

En Punilla, el Frente Cívico, La Libertad Avanza y el PRO comenzaron a trabajar en una mesa común, mientras el radicalismo todavía no resolvió cómo posicionarse frente a esa construcción. A escala provincial, las conversaciones también están atravesadas por las aspiraciones y los acuerdos que involucran a dirigentes como Luis Juez, Gabriel Bornoroni y Rodrigo de Loredo.

Serna considera que esos alineamientos no deberían determinar automáticamente quiénes pueden trabajar juntos en Villa Carlos Paz.

Su razonamiento parte de las diferencias entre las responsabilidades de un intendente, un gobernador y un presidente. Entiende que dirigentes con posiciones distintas sobre la política provincial o nacional podrían coincidir en un diagnóstico y en propuestas concretas para la ciudad.

Por eso reclama preservar un margen de autonomía para la construcción municipal.

La advertencia también alcanza a las conversaciones con La Libertad Avanza, espacio con cuyos representantes confirmó haber mantenido contactos.

Serna planteó dudas sobre la capacidad de decisión de algunos interlocutores y cuestionó la posibilidad de construir acuerdos con dirigentes que deban esperar instrucciones de otras instancias partidarias.

“Si nosotros vamos a hablar con gente para debatir el futuro de una ciudad que directamente cumple órdenes, estamos complicados para construir”, sostuvo.

Su planteo apunta a que las negociaciones locales puedan desarrollarse entre sectores con capacidad para asumir compromisos propios, sin que cada entendimiento municipal dependa de las disputas por la conducción provincial.

En definitiva, Serna pretende que el objetivo de construir una alternativa al avilesismo no quede condicionado por diferencias que, a su entender, podrían resolverse de otra manera en el escenario local.

Una crítica directa a la continuidad del avilesismo

La voluntad de participar en una construcción opositora está acompañada por un diagnóstico severo sobre el estado de Villa Carlos Paz.

Serna sostuvo que observa una ciudad deteriorada y cuestionó que el espacio político encabezado por Avilés continúe presentando como compromisos futuros cuestiones que, según su mirada, deberían haberse resuelto durante los años de gobierno.

“Carlos Paz tiene esa triste realidad que después de 16 años te están prometiendo que te van a hacer lo que no te hicieron los últimos 16 años”, afirmó.

La referencia apunta al ciclo político iniciado en 2011, cuando Avilés llegó por primera vez a la Intendencia, y que tuvo continuidad con la gestión de Daniel Gómez Gesteira antes del regreso del actual mandatario en 2023.

Para Serna, esa permanencia constituye uno de los principales argumentos a favor de un cambio de conducción municipal.

Su crítica también alcanza a una tendencia que considera extendida en la política argentina: la dificultad de los espacios gobernantes para aceptar la posibilidad de alternancia.

“Argentina tiene una triste tendencia que los ismos, más allá que gobiernen bien o gobiernen mal, quieren seguir gobernando para siempre”, reflexionó.

Sin embargo, el propio dirigente reconoce que cuestionar a Avilés no alcanza para construir una alternativa electoral competitiva.

La oposición necesita superar su dispersión, acordar un programa de gobierno y encontrar una fórmula que reúna a sectores que hoy mantienen diferencias en otros niveles de la política.

Ese es, precisamente, el problema que advierte cuando las conversaciones locales quedan atravesadas por exigencias provenientes de los armados provinciales.

“No se habla de para qué queremos juntarnos”

La discusión sobre las alianzas también ocupa un lugar central en el encuentro que UCR de Pie realizará este fin de semana en Villa Carlos Paz.

Serna es uno de los impulsores locales de esa convocatoria, que busca reunir a dirigentes y militantes radicales para debatir el presente del partido y las perspectivas electorales de 2027.

El exlegislador cuestionó que buena parte de las negociaciones opositoras se concentre actualmente en nombres, candidaturas y distribución de espacios, sin avanzar previamente sobre los programas que deberían orientar a un eventual gobierno.

“Hoy se está hablando de nombres, de alianzas, no se habla del fondo de la cosa”, sostuvo.

Y profundizó su crítica: “No se habla de para qué queremos juntarnos y, por ejemplo, ganar y gobernar la provincia”.

Para Serna, los acuerdos políticos deberían comenzar por identificar los principales problemas de Córdoba, discutir propuestas y establecer coincidencias sobre el rumbo de un futuro gobierno.

Recién después tendría sentido avanzar en la definición de candidaturas y frentes electorales.

La posición no implica descartar alianzas con otras fuerzas, sino reclamar que esas conversaciones tengan un contenido programático y no respondan únicamente a cálculos electorales.

El dirigente también vinculó esa necesidad con la situación económica del país y de las economías regionales.

“Estamos en una crisis, con todas las letras”, afirmó.

Desde su experiencia como empresario hotelero, advirtió sobre las dificultades que enfrenta Villa Carlos Paz cuando disminuye la capacidad de consumo de las familias de otras provincias.

Su preocupación es que una ciudad tan dependiente del turismo necesita no solamente resolver sus problemas locales, sino también que exista actividad económica en los lugares de origen de sus visitantes.

Por eso considera indispensable que los eventuales aliados compartan diagnósticos y propuestas sobre la economía, y no únicamente el objetivo de desplazar a un oficialismo.

UCR de Pie propone a Carlos Briner para la Gobernación

Aunque reclama que las conversaciones opositoras no se agoten en los nombres, Serna también introdujo una definición sobre el escenario provincial.

El sector que impulsa UCR de Pie propone al exintendente de Bell Ville y legislador provincial Carlos Briner como una figura para disputar la Gobernación de Córdoba.

“Carlos Briner es la persona que nosotros estamos indicando para que tengan en cuenta como precandidato a gobernador”, afirmó.

Serna destacó su experiencia al frente de la Municipalidad de Bell Ville durante dos períodos, su trabajo legislativo y la coherencia que reconoce en sus posiciones políticas.

“Creemos que es claramente la persona que puede encabezar esto”, sostuvo.

La propuesta forma parte de la intención de UCR de Pie de construir una referencia propia dentro del radicalismo cordobés, sin quedar automáticamente incorporado a los acuerdos que promueven otros sectores.

El espacio busca instalarse como una tercera vía frente a los alineamientos provinciales que dominan las conversaciones electorales.

La postulación de Briner también refleja una tensión que Serna deberá administrar en su propia estrategia: mientras reclama autonomía para alcanzar acuerdos municipales amplios, su sector impulsa una referencia provincial concreta.

El desafío será sostener esa identidad política sin convertirla en un impedimento para las alianzas que pretende construir en Villa Carlos Paz.

Dos jornadas de debate radical en Villa Carlos Paz

El encuentro de UCR de Pie se desarrollará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Hotel El Cid, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, bajo la consigna La historia nos une, el futuro nos convoca.

La convocatoria es impulsada por un sector del radicalismo y no corresponde a una actividad institucional del Comité local de la UCR.

Las actividades comenzarán el viernes a las 16 con las acreditaciones y tendrán su apertura formal a las 17.30.

Desde las 18 se desarrollará la exposición “Argentina y Córdoba: desafíos y oportunidades”, a cargo de Myrian Martínez, magíster en Gestión Política y titular de la Fundación E+E, y Rocío Daghero, licenciada en Relaciones Internacionales.

A las 19.30 será el turno de la politóloga Romina Mazzieri, quien abordará La política que viene.

El sábado, después del desayuno, se realizará desde las 10 un debate abierto entre los participantes. El cierre está previsto para las 13, con las conclusiones del encuentro y la participación del diputado nacional radical Pablo Juliano.

La realización de estas jornadas en Villa Carlos Paz le permitirá al sector que impulsa Serna mostrar presencia en la discusión interna del radicalismo cordobés y fortalecer su participación en los armados políticos hacia 2027.

Pero, en el plano municipal, el exlegislador tiene un desafío más inmediato: convertir las conversaciones que mantiene con otros dirigentes en una alternativa capaz de disputar la Intendencia.

Su disposición a competir está ratificada. También su crítica a la continuidad del avilesismo.

Lo que todavía no está resuelto es si las fuerzas que comparten ese objetivo podrán construir un acuerdo local sin quedar atrapadas en las negociaciones que se desarrollan por la Gobernación.

Serna considera que esa posibilidad sigue abierta. Y su advertencia resume el principal obstáculo que identifica en el camino:

“Ojalá que las cuestiones provinciales no nos separen para armar algo local fuerte y ganar Carlos Paz”.