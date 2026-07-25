River abre el Clausura con Otamendi como bandera, Correa en camino y la despedida de Quintero

El Millonario recibirá este sábado a Barracas Central en el Monumental, en medio de una profunda renovación del plantel. El defensor podría ser titular pocos días después de retirarse de la Selección, mientras el club avanza con la incorporación del delantero campeón del mundo.

River Plate comenzará este sábado su participación en el Torneo Clausura con un plantel atravesado por cambios de peso: el regreso de Nicolás Otamendi al fútbol argentino, el acuerdo para incorporar a Ángel Correa y la salida de Juan Fernando Quintero, uno de los futbolistas más queridos de su historia reciente.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet recibirá a Barracas Central desde las 19.15, en el estadio Mâs Monumental, por la primera fecha de la Zona B. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal.

River buscará dejar atrás la eliminación sufrida ante Aldosivi en la Copa Argentina y comenzar el nuevo campeonato con una victoria, en una jornada que podría marcar el estreno oficial de Otamendi con la camiseta del club.

Otamendi, del adiós a la Selección al regreso a River

El defensor firmó un contrato que lo vincula con River desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, después de completar una trayectoria de 16 temporadas en el fútbol europeo.

A sus 38 años, Otamendi se perfila como titular frente a Barracas Central y podría integrar la defensa junto con Lucas Martínez Quarta, pocos días después de disputar la final del Mundial y anunciar su retiro de la Selección argentina.

El zaguero cerró una etapa de 17 años con la camiseta nacional, durante la cual disputó 139 partidos y cuatro Mundiales. Fue campeón de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y formó parte de los planteles que conquistaron dos Copas América. Su última presentación fue la final del Mundial 2026, en la que Argentina perdió 1-0 ante España.

La posible presencia de Otamendi desde el comienzo representa uno de los principales atractivos del debut. River incorporó a un referente de la generación más exitosa de la Selección y sumó experiencia a una defensa que también cuenta con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

River acordó la llegada de Ángel Correa

La otra gran novedad del mercado es Ángel Correa. River comunicó el viernes que alcanzó un acuerdo con Tigres de México para adquirir definitivamente al delantero campeón del mundo.

El futbolista deberá completar la revisión médica y firmar su contrato antes de quedar formalmente incorporado al plantel. Por esa razón, su estreno no está previsto para el encuentro ante Barracas y dependerá también de los trámites de habilitación correspondientes.

Correa regresará al fútbol argentino después de una extensa carrera internacional. Tras surgir en San Lorenzo, jugó durante más de una década en Atlético de Madrid y posteriormente continuó su trayectoria en Tigres. Su llegada le permitirá a Coudet sumar un atacante capaz de desempeñarse por las bandas, como segunda punta o detrás del centrodelantero.

La incorporación se suma a un mercado intenso para River, que también reforzó el plantel con nombres como Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

El final del tercer ciclo de Quintero

Mientras River suma figuras, también despidió a Juan Fernando Quintero. El club confirmó que acordó con el mediocampista colombiano la rescisión de su contrato, lo que puso fin a su tercer ciclo en Núñez.

La salida cerró otra etapa de una relación marcada por momentos decisivos. Quintero ocupa un lugar especial en la historia riverplatense por su influencia en la final de la Copa Libertadores de 2018 ante Boca, disputada en Madrid, y por la conexión que construyó con los hinchas.

Su partida deja además vacante un lugar creativo dentro del equipo y coincide con la llegada de Correa, aunque ambos poseen características diferentes. El colombiano aportaba conducción, pelota detenida y pase entre líneas; el nuevo delantero ofrece mayor velocidad, movilidad y llegada al área.

El probable equipo para el debut

Coudet evalúa incluir desde el comienzo a Otamendi y Montiel, quienes se incorporaron al plantel después de participar con la Selección argentina en el Mundial.

El equipo probable tendría a Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera o Mauro Arambarri, Tomás Galván y Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. La formación será confirmada poco antes del partido.

River iniciará así el Clausura entre la necesidad de recuperarse rápidamente, la expectativa generada por sus refuerzos y el comienzo de una nueva etapa sin uno de los futbolistas más representativos de los últimos años.