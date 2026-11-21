El Pirata igualó 2-2 después de 120 minutos y cayó 3-1 en la definición desde los doce pasos, donde Tomás Marchiori atajó tres remates. El equipo de Zielinski quedó afuera del Clausura y ahora apunta al Trofeo de Campeones.

Belgrano quedó eliminado del Torneo Clausura 2026 en una noche que tuvo de todo en el estadio José Amalfitani. El equipo cordobés estuvo dos veces en ventaja frente a Vélez, primero en el tiempo reglamentario y después en el suplementario, pero no consiguió sostener la diferencia y terminó perdiendo 3-1 por penales, tras igualar 2-2 en los 120 minutos de los octavos de final.

El arquero Tomás Marchiori fue determinante en la clasificación del conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto: contuvo tres de los cuatro remates de Belgrano y se convirtió en la gran figura de una definición que dejó al campeón del Apertura fuera de la pelea por el segundo torneo del año.

El encuentro había comenzado favorablemente para el Pirata. A los 11 minutos, una buena combinación ofensiva terminó con Lucas Passerini habilitando a Ramiro Hernandes, quien aprovechó un rebote después de una primera intervención de Marchiori y estableció el 1-0.

Con la ventaja, el equipo de Ricardo Zielinski encontró espacios para atacar y tuvo oportunidades de ampliar la diferencia. Vélez asumió la iniciativa, pero le costó traducir su dominio territorial en situaciones claras. Thiago Cardozo respondió ante los intentos de Manuel Lanzini y Leo Cristaldo, mientras que Lucas Zelarayán estuvo cerca de convertir el segundo para Belgrano con un remate que dio en el travesaño.

En el comienzo del complemento, Passerini también desperdició una posibilidad importante para aumentar la ventaja. Poco después llegó la respuesta del local.

A los 14 minutos del segundo tiempo, el paraguayo Ronaldo Martínez, delantero cedido a préstamo por Talleres, recibió dentro del área, giró y sacó un potente derechazo que se metió en el ángulo. El empate modificó el desarrollo del partido y Vélez estuvo cerca de darlo vuelta con un cabezazo del propio Martínez que se estrelló en el poste.

Belgrano logró recuperar el equilibrio y el encuentro terminó encaminándose hacia el tiempo suplementario, sin que ninguno de los dos equipos pudiera romper la igualdad en los 90 minutos.

Otra ventaja que se escapó en el alargue

La historia volvió a favorecer al conjunto cordobés en el primer tiempo suplementario. A los 10 minutos, Nicolás «Uvita» Fernández, que había ingresado desde el banco, aprovechó un despeje defectuoso de la defensa local y resolvió con una media vuelta para marcar el 2-1.

Belgrano volvía a quedar a un paso de los cuartos de final, pero otra vez apareció la reacción de Vélez.

En el comienzo del segundo tiempo suplementario, Ronaldo Martínez protagonizó una acción ofensiva que terminó con la definición de Dilan Godoy, quien acababa de ingresar. El juvenil estableció el 2-2 y volvió a dejar abierta la clasificación.

El desgaste físico comenzó a sentirse en los dos equipos. Belgrano buscó una última oportunidad para resolver el encuentro antes de los penales, pero la igualdad se mantuvo y la serie terminó definiéndose desde los doce pasos.

Marchiori atajó tres penales y terminó con la ilusión del Pirata

La definición tuvo un protagonista excluyente. Tomás Marchiori le atajó el primer remate a Lucas Zelarayán y luego volvió a imponerse ante Francisco González Metilli y Adrián Spörle.

El único futbolista de Belgrano que consiguió convertir fue Nicolás Fernández.

Del lado de Vélez marcaron Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy, mientras que Thiago Cardozo sostuvo momentáneamente la esperanza cordobesa al detenerle su ejecución a Matías Arias.

Finalmente, Godoy convirtió el penal decisivo para establecer el 3-1 y asegurar la clasificación del Fortín a los cuartos de final.

Belgrano se despidió así de una competencia en la que buscaba prolongar el impulso de su consagración en el Apertura. El equipo mostró capacidad para competir en una cancha difícil, pero no logró aprovechar las ventajas que consiguió durante el desarrollo.

Zielinski: «Fuimos mejores que Vélez»

Después del encuentro, Ricardo Zielinski valoró la actuación de sus dirigidos y lamentó las oportunidades desperdiciadas.

«Felicito a los jugadores porque hicieron un gran partido, fuimos mejores que Vélez; pero el fútbol y los penales son así», sostuvo el entrenador.

El Ruso consideró que a Belgrano le faltó contundencia para cerrar el encuentro y reconoció que los dos empates llegaron en situaciones que podrían haberse evitado.

«Tuvimos para cerrarlo y no pudimos», resumió, aunque destacó el esfuerzo del plantel y recordó que el equipo todavía tiene una final por delante.

Lo que viene

La eliminación del Clausura no significa el cierre de la temporada para Belgrano.

Como campeón del Torneo Apertura 2026, el Pirata disputará el Trofeo de Campeones frente al equipo que se consagre en el Clausura.

La final está programada para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con horario todavía sin confirmar.

Será una nueva oportunidad para el conjunto de Zielinski de sumar otro título a una temporada en la que ya consiguió una consagración y que todavía tiene un desafío importante por delante.

Por su parte, Vélez avanzó a los cuartos de final del Clausura y espera al ganador del encuentro entre Argentinos Juniors e Independiente, previsto para este sábado.