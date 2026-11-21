El sábado estará marcado por las precipitaciones y una máxima cercana a los 20 grados. Para el domingo se espera una leve recuperación térmica y algunos mejoramientos, aunque persistirán las posibilidades de chaparrones y tormentas aisladas en Punilla.

El penúltimo fin de semana de noviembre continuará con condiciones inestables y temperaturas moderadas en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla. Las lluvias serán protagonistas durante este sábado, jornada alcanzada por una alerta amarilla por tormentas, mientras que el domingo podría ofrecer algunos mejoramientos y una recuperación térmica, aunque sin una estabilización definitiva del tiempo.

Este sábado 21 de noviembre comenzó con cielo cubierto, lluvias y una temperatura cercana a los 16 grados. Para el resto de la mañana se mantienen probabilidades elevadas de precipitaciones, que podrían continuar de manera intermitente durante la tarde.

La temperatura máxima se ubicaría entre 19 y 21 grados, con un ambiente fresco y húmedo, abundante nubosidad y escasas posibilidades de que aparezca el sol.

Los pronósticos anticipan algunos períodos de menor intensidad de las lluvias durante la tarde, aunque hacia la noche podrían desarrollarse nuevas tormentas en distintos sectores de la región.

El viento soplará con intensidad leve a moderada, con posibles ráfagas más fuertes durante los episodios de inestabilidad.

Alerta amarilla por tormentas en Punilla

Para este sábado se encuentra anunciada una alerta amarilla por tormentas que comprende a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

La advertencia contempla tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados previstos para las zonas alcanzadas por el aviso se ubican entre 30 y 70 milímetros, con posibilidades de superar esos registros de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados serranos, especialmente por la posibilidad de crecidas repentinas.

Domingo con una mejora parcial y temperaturas en ascenso

Para el domingo 22, los pronósticos anticipan una temperatura mínima cercana a los 13 a 15 grados y una máxima que podría alcanzar los 22 o 23 grados.

La nubosidad continuará presente, aunque podrían registrarse algunos períodos de tiempo más estable y aperturas de sol, especialmente durante la mañana.

Sin embargo, las condiciones seguirán siendo variables. Algunos modelos mantienen probabilidades elevadas de precipitaciones débiles, mientras que otros anticipan una disminución de la inestabilidad, con posibles chaparrones o tormentas aisladas hacia la tarde.

El viento soplará principalmente de los sectores este y sudeste, con intensidad leve a moderada.

La evolución prevista muestra un sábado más lluvioso y fresco, seguido por un domingo con temperaturas algo más agradables, pero todavía condicionado por la posibilidad de precipitaciones en Villa Carlos Paz y las localidades serranas.