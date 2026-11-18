El intendente Esteban Avilés anunció un nuevo esquema de incentivos fiscales para fortalecer y diversificar la actividad productiva de la ciudad. El proyecto contempla beneficios por hasta 15 años, la ampliación de la Zona Industrial y el desarrollo de un Parque Tecnológico. La iniciativa será enviada al Concejo de Representantes.

El intendente Esteban Avilés presentó este martes un nuevo modelo de desarrollo económico para Villa Carlos Paz, que contempla exenciones de tasas municipales, beneficios para inversiones productivas y la ampliación de los espacios destinados a la radicación de industrias.

La iniciativa apunta a diversificar una economía fuertemente vinculada con el turismo, fortalecer las empresas existentes y promover nuevas actividades productivas que permitan ampliar las oportunidades laborales en la ciudad.

Uno de los ejes centrales es la creación de un régimen de incentivos fiscales destinado tanto a las industrias que ya funcionan en Villa Carlos Paz como a aquellas que regularicen su situación o decidan instalarse en la localidad.

El nuevo marco normativo será enviado al Concejo de Representantes para su tratamiento. La intención del Ejecutivo es que, en caso de aprobarse, entre en vigencia el 1° de diciembre.

Exenciones de tasas y beneficios para nuevas inversiones

El esquema presentado por el municipio contempla exenciones del 80% en tasas municipales, con períodos de aplicación que podrán extenderse hasta 10 o 15 años, según las condiciones previstas para cada actividad.

También establece reducciones del 30% y del 50% en los derechos de obras privadas, destinadas a facilitar inversiones vinculadas con el desarrollo de establecimientos productivos.

Para determinados proyectos considerados estratégicos, el régimen prevé la posibilidad de acceder a exenciones del 100%, siempre que cumplan los objetivos y requisitos establecidos en la normativa.

Los beneficios propuestos buscan alcanzar tanto a emprendimientos que ya desarrollan actividades en la ciudad como a nuevas empresas interesadas en radicarse, además de promover la regularización de establecimientos existentes.

Ampliación de la Zona Industrial y un Parque Tecnológico

Otro de los componentes del plan es la ampliación de la Zona Industrial de Villa Carlos Paz y la puesta en funcionamiento de un Parque Tecnológico en el sector de Variante Costa Azul.

La propuesta está orientada a favorecer la instalación de industrias científicas, tecnológicas y de bajo impacto ambiental, compatibles con las características urbanas y turísticas de la ciudad.

En ese sentido, el nuevo esquema establece tres categorías de actividades productivas: industria manufacturera, industria científico-tecnológica y actividades asimilables, entre las que se incluyen depósitos, almacenamiento y logística.

Desde el municipio señalaron que el objetivo es promover emprendimientos que no generen contaminación ni comprometan la calidad de vida de los vecinos, procurando compatibilizar el crecimiento industrial con el perfil turístico de Villa Carlos Paz.

Un clúster para integrar a los sectores productivos

La presentación también incluyó el proyecto de creación del Clúster de Desarrollo e Innovación VCP, concebido como un espacio de articulación entre empresas, instituciones y sectores vinculados con la actividad económica local.

Según explicó el Ejecutivo, la propuesta surgió a partir de una iniciativa de la Cámara de Turismo, que posteriormente fue ampliada para incorporar a otros sectores productivos.

El objetivo es generar un ámbito de cooperación que permita fortalecer las empresas locales, impulsar proyectos de innovación y promover la llegada de inversiones de distintos rubros.

De esta manera, la gestión de Avilés busca avanzar hacia una mayor diversificación de la matriz económica de Villa Carlos Paz, manteniendo al turismo como una de sus actividades centrales, pero incorporando nuevas posibilidades de desarrollo industrial y tecnológico.

La implementación del régimen de beneficios fiscales dependerá ahora del tratamiento legislativo del proyecto, que el Ejecutivo pretende poner en vigencia a comienzos de diciembre.