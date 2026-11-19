Familiares de los niños denunciantes volvieron a exigir avances en la investigación judicial durante una jornada dedicada a la prevención del abuso infantil. La causa, iniciada hace un año y medio, continúa sin imputaciones.

El reclamo de las familias que denunciaron presuntos abusos sexuales en el Jardín de Infantes del Niño Dios volvió a hacerse presente este jueves frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz. Esta vez, la manifestación tomó la forma de un pañuelazo, en coincidencia con el Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes.

La concentración comenzó alrededor de las 11 y reunió a familiares que desde hace más de un año reclaman respuestas sobre la investigación judicial que involucra al sacerdote Alejandro Nicola, exdirector del establecimiento educativo.

La elección de la fecha vinculó el pedido de justicia con una jornada dedicada a visibilizar la problemática del abuso infantil y promover medidas de prevención y protección de las infancias.

El expediente, que tramita en la Fiscalía de Instrucción del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, reúne 13 denuncias según la información proporcionada por las familias. Pese al tiempo transcurrido desde las primeras presentaciones, el sacerdote investigado continúa sin imputación formal.

La situación procesal y la demora en las distintas medidas de prueba constituyen los principales motivos de preocupación de las denunciantes, que durante los últimos meses realizaron sucesivas manifestaciones en Villa Carlos Paz y en la ciudad de Córdoba.

En esta oportunidad, las familias insistieron especialmente en la necesidad de acelerar las actuaciones pendientes y garantizar que las intervenciones judiciales se desarrollen con procedimientos adecuados para proteger a los niños y evitar su revictimización.

En declaraciones recogidas por Carlos Paz Vivo durante la concentración, una de las madres sintetizó la persistencia del reclamo: «No queremos que esto quede en la nada».

Una investigación que todavía espera definiciones

La causa se inició en mayo de 2025 y fue incorporando nuevas denuncias y medidas probatorias. Entre las actuaciones realizadas se encuentran entrevistas a los niños mediante Cámara Gesell, declaraciones testimoniales y evaluaciones psicológicas dispuestas sobre el sacerdote investigado.

Las familias aguardan los resultados de las pericias interdisciplinarias y cuestionan la prolongación del proceso, que consideran especialmente difícil por sus consecuencias sobre los niños involucrados.

La investigación también estuvo atravesada por sucesivas reprogramaciones de las evaluaciones al sacerdote y por cuestionamientos de las querellas a los tiempos judiciales.

En paralelo, la Iglesia Católica abrió una investigación preliminar canónica sobre los hechos denunciados. Ese procedimiento, independiente de la causa penal, comenzó en julio y contempla la elaboración de un informe que será remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano.

La movilización de este jueves dio continuidad a los reclamos realizados durante los últimos meses, en los que las familias buscaron mantener visible la causa y exigir definiciones sobre las responsabilidades denunciadas.

El 19 de noviembre fue establecido en Argentina mediante la Ley Nacional 26.316 como Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes.

En Villa Carlos Paz, la conmemoración encontró a las familias nuevamente frente a los Tribunales, con un pedido que se mantiene desde el inicio de la investigación: que las medidas judiciales avancen y permitan esclarecer los hechos denunciados.