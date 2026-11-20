El Ministerio de Educación provincial confirmó las fechas del próximo ciclo lectivo, que contempla un mínimo de 190 días de clases. Las vacaciones de invierno serán del 12 al 23 de julio, mientras que docentes y directivos retomarán sus actividades el 15 de febrero. También se estableció el cronograma para el Nivel Superior y las instituciones de régimen especial.

El Gobierno de Córdoba oficializó el Calendario Escolar 2027, que establece el inicio de clases para el lunes 1 de marzo y su finalización el viernes 17 de diciembre en los niveles Inicial, Primario y Secundario de toda la provincia.

La planificación, aprobada mediante la Resolución Ministerial N.º 197/2026, contempla un mínimo de 190 días efectivos de clases, en consonancia con los acuerdos del Consejo Federal de Educación.

El cronograma también define las fechas de reincorporación del personal docente, las jornadas de formación y planificación pedagógica, los períodos de evaluación y ambientación, y el receso escolar de invierno.

Con esta definición, las familias y las instituciones educativas de Villa Carlos Paz, Punilla y el resto de Córdoba ya cuentan con las principales fechas para organizar el próximo año escolar.

Las fechas más importantes del ciclo lectivo 2027

Aunque los estudiantes comenzarán las clases el 1 de marzo, la actividad en las escuelas se retomará dos semanas antes.

El lunes 15 de febrero se reincorporarán docentes y equipos directivos, mientras que entre el 16 y el 18 de febrero se desarrollarán las jornadas de Formación Situada, destinadas a la capacitación, la planificación pedagógica y la organización institucional.

Posteriormente, del 22 al 24 de febrero, se realizarán los exámenes previos y libres equivalentes.

Los días 25 y 26 de febrero estarán destinados a la ambientación de los estudiantes que ingresan por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario, una instancia que busca facilitar su incorporación a las nuevas etapas educativas.

El calendario establece las siguientes fechas centrales:

15 de febrero: reincorporación de docentes y directivos.

reincorporación de docentes y directivos. 16 al 18 de febrero: jornadas de Formación Situada.

jornadas de Formación Situada. 22 al 24 de febrero: exámenes previos y libres equivalentes.

exámenes previos y libres equivalentes. 25 y 26 de febrero: período de ambientación.

período de ambientación. 1 de marzo: inicio de clases.

inicio de clases. 12 al 23 de julio: vacaciones de invierno.

vacaciones de invierno. 26 de julio: regreso a las aulas.

regreso a las aulas. 17 de diciembre: finalización del ciclo lectivo.

Vacaciones de invierno: dos semanas en julio

El receso escolar de invierno se extenderá desde el lunes 12 hasta el viernes 23 de julio, por lo que los estudiantes tendrán dos semanas sin actividad escolar.

El regreso a las aulas está previsto para el lunes 26 de julio, dando comienzo a la segunda parte del ciclo lectivo, que se prolongará hasta mediados de diciembre.

Estas fechas también constituyen una referencia importante para el sector turístico de Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba, ya que las vacaciones escolares de invierno representan uno de los períodos tradicionales de mayor movimiento de visitantes.

Cómo será el calendario para el Nivel Superior

En los institutos de Nivel Superior, las actividades institucionales comenzarán también el 15 de febrero, con jornadas de organización pedagógica previstas entre el 16 y el 18 de ese mes.

El Seminario de Ingreso a la Educación Superior se desarrollará del 1 al 31 de marzo, mientras que las clases de segundo, tercero y cuarto año comenzarán el 15 de marzo.

Las vacaciones de invierno coincidirán con las del resto del sistema educativo provincial, del 12 al 23 de julio.

En este nivel, la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 26 de noviembre, varias semanas antes que en las escuelas primarias y secundarias.

Las instituciones de régimen especial

El Ministerio de Educación también estableció un cronograma diferenciado para los establecimientos comprendidos en el Régimen Especial, cuyas actividades se organizan según particularidades de su funcionamiento.

En estos casos, las clases comenzarán el 9 de agosto de 2027 y finalizarán el 5 de junio de 2028.

El período de receso se extenderá desde el 22 de diciembre de 2027 hasta el 6 de enero de 2028.

De esta manera, Córdoba dejó establecido el calendario del próximo año escolar, con las fechas de inicio y cierre de actividades, evaluaciones, formación docente y vacaciones para los distintos niveles del sistema educativo.