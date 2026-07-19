F1: Colapinto sumó otro punto en Spa y Antonelli ganó y amplió su ventaja en el campeonato

El italiano recuperó el liderazgo a diez vueltas del final y logró su sexta victoria de la temporada. El argentino terminó décimo después de una intensa pelea con Gasly y Lawson y sumó un nuevo punto para Alpine.

Kimi Antonelli se impuso este domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y amplió su ventaja al frente del campeonato, en una carrera cambiante que tuvo distintas alternativas estratégicas y la temprana eliminación de su compañero y principal rival, George Russell.

El piloto de Mercedes, que había partido desde la pole position, completó las 44 vueltas al circuito de Spa-Francorchamps en 1h24m42s479. Charles Leclerc terminó segundo, a 1,952 segundos, mientras que Max Verstappen completó el podio.

Más atrás finalizaron Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Arvid Lindblad. Franco Colapinto ocupó el décimo lugar y se quedó con el último punto disponible, delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Una carrera con varios cambios en la punta

Verstappen tuvo una mejor largada y consiguió superar inicialmente a Antonelli en el ascenso hacia Eau Rouge. El italiano respondió de inmediato, aprovechó la velocidad del Mercedes sobre la recta de Kemmel y recuperó el primer puesto antes de que la carrera pudiera estabilizarse.

Detrás de ellos se produjo uno de los episodios decisivos. Russell perdió posiciones ante las Ferrari y terminó fuera de pista después de un contacto con Hamilton. Su Mercedes quedó atrapado en la leca y la dirección de carrera dispuso el ingreso del auto de seguridad.

Hamilton recibió luego una penalización de cinco segundos por la maniobra, aunque logró conservar el cuarto puesto. Al cierre de la carrera también estaba bajo investigación por una salida insegura desde boxes durante la cual golpeó a un mecánico de Ferrari, que no sufrió lesiones. La clasificación todavía figuraba como provisoria.

Antonelli mantuvo el liderazgo después de la reanudación, pero las detenciones en boxes y dos períodos de auto de seguridad virtual volvieron a modificar el orden.

Ferrari aprovechó una de esas neutralizaciones para detener a Leclerc, que regresó a la pista por delante del Mercedes y pasó a comandar la prueba. Antonelli comenzó entonces a descontar la diferencia y alcanzó al monegasco en el tramo final.

A diez vueltas de la bandera a cuadros, el italiano concretó la superación y recuperó la punta. Leclerc se mantuvo cerca durante las últimas vueltas, pero Antonelli logró defenderse y cruzó la meta con menos de dos segundos de ventaja. Fue su sexta victoria en las primeras diez fechas del campeonato.

Colapinto volvió a sumar

Colapinto partió desde el 11º lugar, favorecido por las penalizaciones que habían recibido varios pilotos después de la clasificación, y tuvo un comienzo muy efectivo.

El argentino evitó los incidentes de la primera vuelta y avanzó rápidamente hasta la octava posición. Durante el primer tramo se mantuvo en la pelea con los Racing Bulls de Lawson y Lindblad, aunque las distintas estrategias de neumáticos volvieron a mezclar el pelotón.

La definición de su carrera llegó durante la segunda mitad. Colapinto quedó involucrado en una disputa directa con Gasly y Lawson por el décimo puesto y logró superar a ambos en una maniobra realizada con los tres autos muy próximos.

Desde ese momento debió resistir la presión de su compañero. Gasly se mantuvo dentro del segundo de diferencia y contó con la posibilidad de utilizar el DRS, pero Colapinto no cometió errores y conservó la posición hasta la llegada.

El argentino terminó apenas 954 milésimas por delante del francés y obtuvo su 19º punto de la temporada. Fue además la sexta carrera del año en la que consiguió ubicarse entre los diez primeros.

El resultado también tuvo importancia dentro de Alpine: Colapinto superó en pista a Gasly y permitió que el equipo sumara un punto en una jornada en la que estuvo bajo la presión directa de Racing Bulls.

Cómo quedaron los campeonatos

Antonelli se consolidó como líder del Mundial de Pilotos con 204 puntos. Hamilton quedó segundo con 159, a 45 unidades, mientras que el abandono relegó a Russell al tercer puesto, con 154.

Luego aparecen Leclerc con 126 puntos, Norris con 103, Piastri con 92 y Verstappen con 91.

Colapinto ocupa el 12º lugar, con 19 puntos, y superó por una unidad a Oliver Bearman. Gasly se mantiene noveno con 42.

En el Campeonato de Constructores, Mercedes lidera con 358 puntos, seguido por Ferrari con 285, McLaren con 195 y Red Bull con 151.

Alpine llegó a 61 puntos y figura quinto, igualado con Racing Bulls, que también suma 61.

Lo que viene

La Fórmula 1 continuará sin descanso con el Gran Premio de Hungría, que se disputará del viernes 24 al domingo 26 de julio en el Hungaroring.

Las primeras prácticas se realizarán el viernes a las 11.30 y 15, en horario argentino. El sábado habrá un tercer entrenamiento a las 10.30 y la clasificación comenzará a las 14.

La carrera, correspondiente a la undécima fecha del campeonato, se largará el domingo 26 de julio a las 13 y tendrá una extensión de 70 vueltas.