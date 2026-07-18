Mundial 2026: Inglaterra ganó un partido de locos ante Francia y se quedó con el tercer puesto

El seleccionado inglés se impuso por 6-4 después de irse al descanso con cuatro goles de ventaja y resistir una espectacular reacción francesa. Bukayo Saka marcó un triplete, mientras que Kylian Mbappé convirtió dos tantos y alcanzó un récord histórico.

Inglaterra derrotó este sábado por 6-4 a Francia en Miami y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, después de protagonizar un partido extraordinario que tuvo diez goles, una ventaja de cuatro tantos, una remontada que estuvo cerca de consumarse y una definición cargada de emoción.

Declan Rice, a los 2 minutos; Ezri Konsa, a los 17; Bukayo Saka, a los 36, 45 y 86, el último de penal; y Jude Bellingham, a los 90+7, marcaron para el conjunto inglés. Kylian Mbappé, a los 47 y 65; Bradley Barcola, a los 53; y Ousmane Dembélé, a los 90+5, convirtieron los goles franceses.

El seleccionado dirigido por Thomas Tuchel alcanzó así su mejor ubicación mundialista desde la consagración de 1966. Francia, en cambio, cerró el ciclo de Didier Deschamps con una derrota tan dolorosa como insólita, luego de quedar a un solo gol de igualar un encuentro que perdía 4-0 al finalizar el primer tiempo.

Los dos equipos llegaron golpeados por sus eliminaciones en semifinales y presentaron numerosas modificaciones. Inglaterra realizó siete cambios, dejó inicialmente en el banco a Bellingham y no utilizó como titular a Harry Kane, pero mostró desde el comienzo una energía que Francia nunca logró contener durante la primera etapa.

La apertura llegó prácticamente desde el vestuario. Rice recuperó la pelota después de una salida defectuosa de Francia y sacó un remate desde la puerta del área que dejó inmóvil a Mike Maignan para establecer el 1-0.

Inglaterra volvió a golpear a los 17 minutos. Rice ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y Konsa apareció sin marca en el primer palo para conectar un cabezazo potente y ampliar la ventaja.

Francia tenía problemas para retroceder y dejaba enormes espacios entre sus defensores. Mbappé tuvo una oportunidad para descontar después de una asistencia de Michael Olise, pero su remate pasó cerca del segundo palo.

El seleccionado inglés aprovechó cada concesión. A los 36, Marcus Rashford y Saka encabezaron una transición rápida. Después de una primera respuesta de Maignan, la pelota volvió a quedar en poder de los atacantes ingleses y Saka convirtió el 3-0.

La diferencia aumentó antes del descanso. Eberechi Eze lanzó un pase profundo para Saka, quien superó a Malo Gusto, ingresó al área y definió de zurda con un disparo cruzado. Inglaterra se fue al entretiempo con un contundente 4-0, en una primera mitad que parecía haber resuelto completamente el partido.

Pero Francia regresó transformada. Deschamps realizó cuatro modificaciones y adelantó al equipo, que necesitó apenas dos minutos para iniciar una reacción inesperada.

Olise filtró un pase hacia Mbappé y el capitán francés definió dentro del área para marcar el 1-4. El gol cambió el ánimo del encuentro y expuso rápidamente las dificultades defensivas de una Inglaterra que comenzó a retroceder.

A los 53 minutos llegó el segundo. Mbappé avanzó por la izquierda y asistió a Barcola, quien superó la marca y definió ante Dean Henderson para colocar a Francia nuevamente en partido.

El dominio francés se hizo cada vez más evidente. Olise tuvo varias oportunidades, mientras Inglaterra perdía la pelota con rapidez y mostraba enormes dificultades para salir de su campo.

La remontada tomó forma definitiva a los 65 minutos. Olise volvió a encontrar a Mbappé dentro del área y el delantero convirtió el 4-3, su décimo gol en el torneo. Con ese doblete alcanzó los 22 tantos en Copas del Mundo y pasó a encabezar el registro histórico de goleadores mundialistas.

Francia había marcado tres goles en apenas 18 minutos y estaba a un paso de completar una recuperación que parecía imposible. Inglaterra, que había dominado con enorme autoridad durante la primera etapa, quedó obligada a resistir.

El partido se volvió completamente abierto. Francia buscó el empate con Mbappé, Olise y Barcola, mientras el conjunto inglés intentaba aprovechar los espacios que aparecían detrás de una defensa lanzada al ataque.

La jugada que frenó la remontada llegó cerca del final. Djed Spence ingresó al área y fue derribado por Malo Gusto. El árbitro sancionó penal y Saka ejecutó con tranquilidad para marcar el 5-3 y completar su triplete.

El gol parecía definitivo, pero todavía quedaban emociones. En el quinto minuto agregado, Dembélé recibió después de una recuperación de Dayot Upamecano, realizó dos enganches y definió con precisión para volver a reducir la diferencia.

Francia se lanzó desesperadamente por el empate, pero Inglaterra encontró espacios para sentenciar el encuentro. Bellingham, que había ingresado durante el segundo tiempo, tomó la pelota en campo rival, dejó atrás a varios defensores y convirtió el 6-4 definitivo con una gran acción individual.

El pitazo final encontró a los ingleses celebrando una victoria que les permitió cerrar el torneo en el podio, aunque todavía con el dolor de haber quedado fuera de la final ante Argentina después de recibir dos goles en los minutos finales.

Saka fue la figura de una noche inolvidable con tres goles, mientras Bellingham cerró el campeonato con siete tantos. Inglaterra mostró todo su potencial ofensivo, pero también volvió a exhibir problemas para administrar una ventaja cuando Francia pasó decididamente al ataque.

Para Mbappé, la derrota dejó al menos un logro individual extraordinario. El delantero terminó el encuentro con diez goles en el Mundial y quedó como líder de la Bota de Oro antes de la final entre Argentina y España.

El encuentro también representó la despedida de Deschamps después de casi 14 años al frente del seleccionado francés. Durante su ciclo, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018, fue subcampeona en Qatar 2022 y volvió a instalarse de manera habitual entre las principales potencias del fútbol internacional.