Ribetti: “Estoy totalmente desilusionado, descreído y no espero absolutamente nada de este gobierno municipal”

En una extensa entrevista, el concejal de Juntos por Carlos Paz criticó con dureza la gestión de Esteban Avilés, denunció el vaciamiento del Concejo de Representantes, habló del desgaste institucional y propuso una reforma integral de la Carta Orgánica.

En la víspera del inicio del nuevo período legislativo en Villa Carlos Paz, el concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) trazó un duro diagnóstico de la situación política e institucional de la ciudad. En diálogo con Villanos Radio, sostuvo que la gestión encabezada por Esteban Avilés “evade los problemas estructurales”, denunció que el Concejo de Representantes “no funciona” y planteó la necesidad de discutir en serio una reforma integral de la Carta Orgánica Municipal.

“Estoy totalmente desilusionado, descreído y no espero absolutamente nada de este gobierno municipal”, disparó.

Una gestión que evade los problemas estructurales

Durante la entrevista, Ribetti cuestionó la falta de políticas públicas que aborden los problemas estructurales más urgentes, como el acceso al agua y al gas. En ese sentido, apuntó directamente a la responsabilidad del oficialismo: “Hoy la ciudad no puede crecer. La tesis de ellos es que la ciudad no tiene que crecer más porque no hay agua. Pero, ¿de quién es la responsabilidad política de que no haya agua?”

El concejal remarcó que, tras más de una década en el poder, Carlos Paz Unido no ha resuelto los déficits de infraestructura:

“Hace 10 años que se hicieron del rubro obras para gestionar la infraestructura que hace falta, y no las vemos en la ciudad. Hoy ya vemos que falta agua en determinados barrios.”

También cuestionó lo que considera un enfoque superficial del gobierno, que busca soluciones “parche” sin planificación de largo plazo:

“No quiero avalar una política del parche. Quiero que el municipio nos presente un plan serio para garantizar el abastecimiento de agua para los próximos 50 años.”

Pocas expectativas para el nuevo período legislativo

Este viernes 1 de agosto se abrirá formalmente el nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo. Pero Ribetti no espera grandes anuncios: “No tengo expectativas de que se traten los problemas graves de la ciudad, porque vengo viendo que la decisión política es no tratarlos.”

Criticó el contenido del discurso del intendente Avilés del año pasado, al que consideró carente de propuestas de fondo:

“Más allá de esta apelación a la identidad carlospacense con el cambio de la fecha de fundación o el lanzamiento de la bandera, el discurso fue pobre. Las pocas medidas concretas, como los incentivos al turismo, terminaron siendo pura demagogia.”

Un Concejo que no funciona y una oposición fragmentada

Ribetti no ahorró críticas al funcionamiento del Concejo de Representantes, que según él está totalmente bloqueado por el oficialismo: “No nos aprueban un pedido de informe. No nos aprobaron ni siquiera un reconocimiento a un grupo de teatro porque hablaba del lago. Imaginate si van a discutir la gobernabilidad.”

Daniel Ribetti en VillaNos Radio.

A su entender, esta lógica responde a una estrategia de concentración del poder: “La estrategia es mantener esta hegemonía del control y seguir organizando el gobierno municipal para favorecer la estructura de Carlos Paz Unido.”

También lamentó la fractura del bloque “Juntos por Carlos Paz”, que debilitó la capacidad de control político.

“Es muy triste. La gente espera que sostengamos la propuesta que le hicimos en campaña. Pero se rompieron los consensos y algunos terminaron buscando su conveniencia personal”, señaló.

En ese contexto, denunció una persecución política en su contra, impulsada desde el oficialismo, que incluyó una denuncia penal y un intento de juicio político basado en su domicilio, facilitado por la fractura del bloque.

Defensoría del Pueblo y reforma de la Carta Orgánica

Sobre la reciente elección del Defensor del Pueblo, Ribetti vinculó la baja participación ciudadana a una crisis institucional más profunda:

“No es solo que la Defensoría está mal instrumentada. Hay un descreimiento total en el funcionamiento de todas las instituciones democráticas.”

Defendió la participación de su espacio con una fórmula propia y recordó que Carlos Paz Despierta fue uno de los primeros sectores en proponer una enmienda al mecanismo de elección del Defensor, para que lo designe la primera minoría y su adjunto la segunda, además de reducir sus salarios.

También opinó sobre las iniciativas presentadas por Carlos Quaranta, que propone eliminar la figura por completo, y Daniel Velázquez, que busca condicionarla:

“Yo me sentaría a discutir una reforma integral de la Carta Orgánica, pero si incluimos muchos más temas. No solo los que le sirven al Intendente.”

Entre esos puntos, mencionó la gobernabilidad, el control de las empresas de servicios públicos, la representación política y la implementación efectiva de instituciones creadas por la Carta, como el Consejo de Partidos Políticos o un ente regulador.

“No veo al Intendente con la intención de generar el debate de nada”, sentenció.

Carlos Paz Despierta: vigencia, identidad y futuro

Pese a las divisiones internas, Ribetti aseguró que Carlos Paz Despierta mantiene su vigencia institucional como partido:

“Sigo siendo el presidente del partido. Existimos, y nos vamos a reunir el 2 de agosto para redefinir nuestro horizonte político.”

Marcó diferencias con sectores que se escindieron del espacio, entre ellos el liderado por Emilio Iosa, y explicó que el quiebre no fue solo por cuestiones de liderazgo, sino también de principios: “Con el loteo que afecta a El Pantanillo nosotros tenemos una preeminencia de respeto ambiental. No podíamos avalar algo en zona amarilla de la Ley de Bosques.”

Consultado sobre el “iosismo” como armado político, respondió: “No sé. Yo no le pondría ribettismo a nada, pero no soy nadie para cuestionarlo.”