Fabián Flores fue elegido presidente de la Comunidad Regional Punilla: “Esta es la casa de todos”

El presidente comunal de Mayu Sumaj fue votado mayoritariamente por intendentes y jefes comunales del departamento. La nueva conducción tendrá a Jorge Soria, intendente de Villa Giardino, en la vicepresidencia, y planteó como primer objetivo abrir una etapa de diálogo con todos los gobiernos locales de Punilla.

El presidente comunal de Mayu Sumaj, Fabián Flores, fue elegido como nuevo titular de la Comunidad Regional Punilla, luego de la votación realizada por intendentes y presidentes comunales del departamento.

El encuentro se desarrolló en la sede del organismo, en la ciudad de La Falda, donde quedó conformada la nueva comisión que tendrá a Flores al frente de una estructura regional clave para la articulación entre municipios, comunas y el Gobierno provincial.

La vicepresidencia quedó en manos del intendente de Villa Giardino, Jorge Soria. En tanto, la vicepresidencia primera será ocupada por la presidenta comunal de Charbonier, Maricel Sánchez, y la vicepresidencia segunda por el intendente de Icho Cruz, Paulo Tesio.

La secretaría quedó a cargo del intendente de La Cumbre, Pablo Alicio, mientras que la prosecretaría será ejercida por la presidenta comunal de Cabalango, Carla Bruno.

En el área económica, la tesorería quedó para la intendenta de Santa María de Punilla, Silvia Rocchietti, y la protesorería para la presidenta comunal de Estancia Vieja, Laura Suárez.

La comisión se completa con los revisores de cuenta: el presidente comunal de Tala Huasi, Marcelo Mainardi; la presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán; y el intendente de Capilla del Monte, Santiago Arenas Diez.

Tras la elección, Fabián Flores planteó que la nueva etapa del organismo regional estará marcada por la apertura institucional y el trabajo conjunto entre las distintas gestiones locales.

“Esta es la casa de todos los intendentes y jefes comunales de Punilla. Desde acá vamos a entablar un diálogo profundo con todos ellos y vamos a trabajar en conjunto para llevar adelante políticas que beneficien a cada gestión y por ende a cada uno de nuestros vecinos”, dijo Flores.

Con esa definición, el nuevo titular de la Comunidad Regional Punilla anticipó que uno de sus primeros objetivos será fortalecer el vínculo con los gobiernos locales y avanzar en una agenda común orientada a dar respuestas a las necesidades del departamento.