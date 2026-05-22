Colapinto corre en Canadá: horarios de las prácticas, Sprint, clasificación y carrera de la F1

El piloto argentino vuelve a la pista este fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, después de su gran actuación en Miami. El Gran Premio de Canadá tendrá formato Sprint y la carrera principal se disputará este domingo 24 de mayo desde las 17, hora argentina.

Franco Colapinto vuelve a correr este fin de semana en la Fórmula 1, con el Gran Premio de Canadá como nueva parada del calendario. La actividad se desarrollará entre este viernes y el domingo en el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal, un trazado rápido, con frenadas exigentes, muros cercanos y una tradición fuerte dentro de la máxima categoría.

El piloto argentino llega a Canadá después de su mejor actuación de la temporada, tras haber terminado séptimo en el Gran Premio de Miami con Alpine. Ese resultado le permitió sumar puntos importantes y llegar con mayor confianza a una fecha que tendrá formato especial, ya que habrá una sola práctica libre, clasificación Sprint, carrera Sprint, clasificación para la final y Gran Premio.

La actividad para Colapinto comenzará este viernes con la práctica libre, que será el único ensayo del fin de semana. Luego llegará la clasificación Sprint, que ordenará la grilla para la carrera corta del sábado. Ese mismo día también se disputará la clasificación tradicional, que definirá el orden de largada para la carrera principal del domingo.

Cronograma del GP de Canadá en horario argentino

Viernes 22 de mayo

13.30 a 14.30: Práctica libre

17.30 a 18.14: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo

13.00 a 14.00: Carrera Sprint

17.00 a 18.00: Clasificación

Domingo 24 de mayo

17.00: Carrera principal

La carrera principal será a 70 vueltas y se correrá el domingo por la tarde, en un circuito donde la estrategia, el desgaste de frenos y la precisión contra los muros suelen tener un peso decisivo. En la Argentina, la actividad podrá verse por Fox Sports y también por Disney+.

Para Colapinto, el fin de semana aparece como una nueva oportunidad para sostener el impulso conseguido en Miami. En una fecha Sprint, cada salida a pista tendrá valor: habrá menos tiempo para ajustar el auto y más chances de sumar, siempre que logre mantenerse competitivo desde el primer día.