El tiempo en Villa Carlos Paz para el fin de semana: mañanas frías y tardes frescas

El SMN anticipa un fin de semana estable en Villa Carlos Paz y Punilla, sin precipitaciones previstas. Este viernes 22 arrancó con -1° y tendrá una máxima de 14°; para sábado 23 y domingo 24, el tiempo seguirá firme, con mañanas frías y tardes frescas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un fin de semana sin lluvias a la vista, con cielo variable por momentos y temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas del día.

Para hoy, viernes 22, no se esperan precipitaciones en ningún tramo de la jornada. La temperatura comenzó con una mínima de -1° y subirá hasta una máxima de 14° durante la tarde. Hacia la noche, el termómetro volverá a bajar hasta unos 6°, con viento leve de 7–12 km/h.

El sábado 23 mantendrá la misma tendencia de estabilidad. El SMN marca 0% de precipitaciones durante todo el día, con temperaturas que irán desde 2°–3° en la mañana hasta una máxima de 14°. Por la tarde, el viento podría ubicarse entre 13–22 km/h, aunque luego volvería a valores más suaves hacia la noche.

Para el domingo 24, el panorama seguirá firme, también con 0% de lluvias. La jornada arrancará con unos 5° y alcanzará una máxima de 14°, con viento leve a moderado, entre 7–12 km/h y 13–22 km/h.

El rasgo dominante del finde será el frío temprano, más que cualquier posibilidad de inestabilidad. Las tardes se mantendrán frescas, pero con un panorama favorable para actividades al aire libre si se tienen en cuenta las bajas temperaturas de la mañana.