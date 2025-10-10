Ribetti denunció que el gobierno municipal ordenó el desalojo de la base policial en barrio Colinas: “Otra burrada más de Avilés y Lucero”

El concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz) advirtió que la zona oeste de Villa Carlos Paz queda desprotegida tras la decisión del municipio de pedir el retiro de la Policía de la base operativa que funcionaba en barrio Colinas. Aseguró que la medida responde a un “capricho político” del intendente Esteban Avilés y del secretario Juan Lucero.

El concejal Daniel Ribetti denunció públicamente que el barrio Colinas y toda la zona oeste de Villa Carlos Paz pierden presencia policial a partir de la decisión del gobierno municipal de solicitar el desalojo de la base operativa de la Policía de Córdoba que funcionaba en el sector.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el edil de Juntos por Carlos Paz mostró el momento en que los efectivos retiraban sus pertenencias del inmueble y cuestionó duramente la medida.

“Esto que ven atrás era hasta hace unos minutos una sede operativa de la policía que, a raíz de otro capricho del intendente (Esteban) Avilés y de (Juan) Lucero (secretario General y de Vinculación Institucional), los obligan a abandonar la sede de Colinas, dejando de esa manera el sector oeste desprotegido”, expresó Ribetti.

Según explicó, la dependencia era un punto de referencia y coordinación para los patrullajes preventivos en los barrios de la zona. “La policía ya no cuenta más con esta sede que el municipio ponía a su disposición. Hoy la tuvieron que abandonar”, agregó.

Reclamo por seguridad en el oeste

Ribetti cuestionó la decisión del Ejecutivo y pidió explicaciones a las autoridades locales. “Nos tendrá que decir Lucero y nos tendrá que decir Avilés por qué deciden dejar esta zona sin la supervisión de la policía. Todo el oeste desprotegido. Otra burrada más del gobierno municipal”, manifestó.