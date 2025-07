Revello confirma al iosismo como espacio de construcción política hacia 2027: “Estamos trabajando muy fuerte para ser una opción de cambio”

El concejal planteó la necesidad de eliminar la Defensoría del Pueblo, criticó el estado de la ciudad y aseguró que “se viene un cambio” en el próximo turno electoral.

El concejal Fernando Revello confirmó que trabaja junto a Emilio Iosa y otros dirigentes en la construcción de un nuevo espacio político con vistas a las elecciones municipales de 2027, al que definió como el “iosismo” en alusión a su máximo referente.

En una entrevista con VillaNos Radio, hizo un repaso de su postura frente a la elección del defensor del Pueblo, criticó la gestión de Esteban Avilés y apuntó contra el rol del oficialismo en el Concejo de Representantes. También avaló la eliminación de la Defensoría del Pueblo mediante una reforma de la Carta Orgánica y dejó en claro que “para cambiar Villa Carlos Paz, hace falta voluntad política”.

En primer lugar, Revello cuestionó el proceso electoral que llevó a la reelección de Víctor Curvino como defensor del Pueblo, donde votaron apenas 10.000 ciudadanos con más de 59.000 habilitados. “Lo podríamos llamar crónica de un ganador anunciado. Sucedió tal cual lo veníamos planteando desde el espacio con Emilio Iosa”, afirmó. Y recordó que esa discusión interna fue una de las causas de la fractura de Carlos Paz Despierta y el bloque Juntos por Carlos Paz: “Decíamos que no había que presentar candidatos, no por no poder ganar, sino para no validar algo que la gente no estaba validando”.

Desde su perspectiva, la escasa participación evidencia un descrédito social profundo hacia la institución: “La gente no valida la defensoría porque en estos años no ha servido para resolver los problemas y es un gasto innecesario”. En ese sentido, llamó a avanzar en una reforma estructural: “Tenemos que juntarnos todos los sectores, más allá de las banderas políticas, para resolver este tema”.

Revello respaldó el proyecto presentado por Carlos Quaranta para reformar la Carta Orgánica y eliminar la figura del defensor del Pueblo, y planteó la necesidad de revisar también otras instituciones caducas. “Si bajamos la defensoría, el costo de llamar a una constituyente va a ser mínimo en relación al gasto que produce cada año”, señaló.

Consultado sobre las posibilidades de concretar ese acuerdo, subrayó que “la definición la tiene el señor intendente”, ya que sin los siete votos del oficialismo no es posible avanzar: “El gobierno tiene el poder de hacerlo y seguramente contará con las minorías”.

Respecto al proceso de juicio político contra Curvino iniciado en el Concejo, pidió que se actúe con el mismo criterio aplicado a otras situaciones: “Esperamos que se trate como debe ser, que midamos a todos con la misma vara”. Y al ser consultado por el comportamiento del defensor en el video viralizado semanas atrás donde se lo ve manejando con una copa en la mano, fue tajante: “La conducta es reprochable en lo ético y lo moral. Cuando se conoció el video publicamos un escrito pidiendo su renuncia. Creo que a todos nos chocó esa situación”.

Pocas expectativas para el nuevo período legislativo

De cara al nuevo período legislativo que comienza el 1 de agosto, Revello se mostró cauto: “No creo que cambie mucho. Vamos a seguir apostando al diálogo, pero no tengo muchas expectativas”. Y agregó: “Un concejal de las minorías tiene poco margen de maniobra, más que expresarse, presentar proyectos y rendir cuentas a quienes nos votaron”.

También cuestionó la falta de resultados concretos en la gestión municipal: “Es un gobierno donde está todo muy armadito como para hacer como que hacen. En su discurso Avilés dirá las cosas que dicen que se hicieron, y nosotros veremos que no son tantas ni tan ciertas”.

Sobre la relación con el resto del bloque tras la ruptura de Juntos por Carlos Paz, relativizó el conflicto: “Votamos muy parecido, salvo cosas puntuales. No hay una unión fraterna, pero tampoco está todo mal”.

“Estamos trabajando muy fuerte para 2027”

Aunque resta mucho para las próximas elecciones municipales, Revello confirmó que ya comenzó el armado de un nuevo espacio político liderado por Emilio Iosa. “Nos estamos reuniendo con gente que venía de Carlos Paz Despierta y otros que se sumaron. Estamos trabajando en proyectos serios y realizables por si nos toca gobernar”, explicó. Y destacó que no hay disputa interna: “Coincidimos en cómo se debe manejar la cosa, Emilio Iosa es el referente y no hay una pelea por el liderazgo”. A tal punto que definió al nuevo espacio como “iosismo”.

En ese marco, reafirmó su mirada crítica sobre la ciudad: “Está muy descuidada. El intendente no viene acertando con varias cosas y hay un desgaste importante”. Y proyectó un escenario de cambio para 2027: “Así como la gente no quiso más la defensoría, también va a pedir un cambio en la intendencia. Esperemos estar a la altura y estar ahí para cuando la gente decida cambiar”.

Finalmente, defendió la decisión de separarse de Juntos por Carlos Paz: “No es un retroceso. Gobernar con gente con la que no coincidís es muy complicado. En nuestro espacio hoy estamos muy conformes. Estamos trabajando muy fuerte para ser una opción de cambio y una opción responsable”.

“Hace falta voluntad política. Y nosotros estamos dispuestos en 2027 a dar esa pelea con una propuesta seria, concreta y responsable para un gran cambio en la ciudad”, concluyó.