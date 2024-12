Profunda tristeza en Villa Carlos Paz por el fallecimiento del periodista Ernesto “Yndio” Montesinos

Ernesto “Yndio” Montesinos, reconocido periodista y activa figura de la comunidad de Villa Carlos Paz, falleció este miércoles 25 de diciembre. Tenía 72 años.

Nacido en Santa Fe el 19 de febrero de 1952, Montesinos llegó a Villa Carlos Paz en 1964. A lo largo de su carrera, trabajó en diversos medios locales y provinciales, y fundó Radio Serranías (FM 96.7), desde donde promovió la identidad carlospacense.

Además de su labor periodística, Montesinos fue conocido por sus contribuciones a la cultura y el turismo local y su más reciente participación en la Comisión por la Identidad Carlospacense.

Sus restos serán velados en la sala Zafiro de la empresa Brandalise (General Paz 323) de 12,00 a 20,00 hs. Serán cremados este jueves en el Crematorio Virgen de la Merced (Toledo).

Protagonista de infinitas aventuras, despedimos al Yndio a través de la sentida semblanza que escribió Luis Tórtolo:

“El último viaje del Yndio”

Hoy ‘se nos adelantó’ nuestro querido Ernesto Yndio Montesinos.

Tenía que ser a su estilo, en un día común no podía ser: fue en Navidad, el día que llega el Niño Jesús, El se va.



Era el mejor y el peor de esta tribu ‘carlospazonza’, tan llena de NyCs pero también repleta de aventureros, de paracaidistas, de sabiondos y suicidas… de fugados de noche, de inmigrantes de cien naciones o de mil provincias.

Se destacó siempre y en todas las cosas de la ciudad metía su nariz y su pluma, su huella digital y su mano solidaria… sus luces y sus sombras.

Es quizás, este Yndio que despedimos hoy, el último de los personajes ‘Macondeanos’ de esta, su villa, cargada de RMC (Realismo Mágico Carlospazonzo).

Se subió a un Fitito y con Cacho terminaron en Turín… con un rosario de anécdotas en sud, centro y norteamérica que darían para una serie de Netflix (ya que estamos con Macondo).

Vivió a grandes tragos la vida, militó, discutió, enseñó, ganó y perdió, se casó una… dos… mil veces. Seductor empedernido, ‘peroncho’ de Perón, defensor de la ciudad y sus barrios. Periodista, político, loco, Amigo de sus amigos y de sus vicios siempre cerca, sienpre lejos. Bolichero, calavera, organizador de mil y un eventos. ¿Los enumero?!?

El movimiento NyC.

La bufanda más larga a beneficio de fulano.

La cena del Tiburón en Barras para los pescadores.

La paella más grande para suntano.

La lista para el Negro Ratti. La lista para Rosales. La lista para Raies. La lista para Caserio. La lista para Cristina. La lista continúa… ¡Viva Perón Carajo!!!



El día de la identidad es otro logro que se plasmó… y bien. Falta que prenda en los colegios que era algo que te obsesionaba. Ojalá.

‘Yndio’ con Ye, su apodo. Ernesto su nombre, como ‘El Che’ de quilombero, como Hemingway de creativo, como Mi Viejo (si me permiten) de metido, al que le diste un galardón por ser el tipo que mas Verde le clavó a esta ciudad (SIC).



El cuerpo maltratado del Yndio le dijo basta a la cabeza loca del mismo Yndio.

Con dignidad caminaste Tu Villa estos últimos meses, como el día del #MonolitoHistorico. Bromeabas con tu botellita de oxígeno… mucho menos copada que una de Malbec… y allí estás en la foto con Sonia Ana Camps, con Eldor Bertorello, con el Intendente Esteban Aviles… con historiadores… con descendientes de la Familia Paz…

Click… click.



No me imagino La Villa sin tus locuras.

Imagino si, que al Barba (si es que tras el purgatorio te toca ir para arriba) ya le estás organizando algún quilombo en su apacible (dicen) cielo.



Me invitaste a un Halloween, el año pasado, que organizaste en .. ¡el geriátrico en que estabas semi internado!!! Todos los ‘viejitos’ chochos… y algunas ‘viejitas’… no… mejor no digo nada. Genio y figura.

Relataste futbol comercial, boxeo internacional con Falucho. Laburaste en mil radios y pusiste tu impronta en la Serranías, que por cucaracha me avisan que es la frecuencia que suena hoy en el WO. Mirá si seguís sonando.

La Caravana de Las 3 boletas 3 marchaba ese octubre de 1983 por la San Martín… y con mi ojo de mirar y el de grabar… te evoco saliendo a la vereda elevada (por las inundaciones) frente al Banco Provincia, donde estaba la Unidad Básica del PJ, de la Lista2… a aplaudir a Pipo Conde y sus Radicales Libres !!!



Ernesto Yndio Montesinos me honró con su Amistad… y de tan distintos que fuimos, nos entendíamos y queríamos a nuestra manera. Ultimamente me vi retándolo como se reta a un pibe travieso… y lo dejé de hacer.

‘ Yndio’, Ernesto Montesinos Stechina… ¿Con quién me voy a pelear ahora.?!?



Buen viaje Yndio.

Acordate que el Fitito calienta porque tiene el motor atrás… ah… claro… ya lo sabías.

Hoy te ‘adelantaste’ y…. ya te extraño, qliado.