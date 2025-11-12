Polémica en Playas de Oro por el derribo de asadores y mesas: fuerte malestar entre vecinos y comerciantes

El municipio inició tareas de demolición de los asadores en el balneario Playas de Oro como parte del plan de “puesta en valor” de la costa del río. Vecinos y comerciantes denuncian que la medida elimina una tradición local y afecta su fuente de trabajo.

Una nueva controversia se instaló en Villa Carlos Paz tras la decisión del municipio de derribar los asadores y mesas del balneario Playas de Oro, en el marco del Programa Integral de Valorización de la Costa del Río, que busca refuncionalizar espacios públicos bajo criterios ambientales y de seguridad.

La medida generó indignación entre vecinos y comerciantes del sector, quienes sostienen que se trata de una acción inconsulta que borra parte de la identidad social del barrio y perjudica la actividad económica de la zona.

El ex candidato a Defensor del Pueblo, Marcelo Iriarte, criticó la decisión señalando que la eliminación de los asadores “representa la pérdida de un símbolo de encuentro y de trabajo para muchas familias”. Consideró que el municipio repite un patrón ya visto en otros balnearios, como El Fantasio, priorizando la demolición por sobre el mantenimiento y la conservación.

Iriarte recordó que hace algunos años ya se había intentado quitar los asadores en el mismo sector, pero la iniciativa fue frenada por la presión de los vecinos. “Las familias y los comerciantes ven en esos espacios un punto de encuentro que forma parte de nuestra historia y de la cultura del asado compartido”, expresó a VillaNos Radio.

Desde el municipio, en cambio, se argumenta que los trabajos forman parte de la “Puesta en Valor de la Costa del Río – Playas de Oro”, un proyecto que busca crear “espacios abiertos, seguros y ambientalmente amigables”, con la incorporación de actividades recreativas y deportivas a través del programa Aventura VCP. También se anunció la implementación de incentivos y eximiciones para nuevas inversiones turísticas y comerciales en la zona.

Sin embargo, para los frentistas, el anuncio oficial no alcanza a justificar el deterioro y la falta de mantenimiento que vienen denunciando desde hace años. “Esto va a ser fantasmal”, advirtió un comerciante del sector que recientemente renovó su contrato, anticipando un impacto negativo sobre la actividad.

La decisión municipal se suma a un creciente malestar vecinal que ya se había manifestado la semana pasada mediante una nota presentada al Ejecutivo, donde los vecinos de Playas de Oro denunciaron abandono, inseguridad, presencia de personas en situación de calle, cobros indebidos y falta de control sanitario.

El reclamo fue acompañado por un pedido de informes del concejal Daniel Ribetti (Juntos por Carlos Paz), quien exigió al municipio que transparente el destino de los fondos recaudados por la Comisión de Administración y Control de Balnearios. El oficialismo decidió enviar el proyecto a comisión sin brindar explicaciones, lo que aumentó la tensión entre los asistentes a la sesión.

Con el inicio de la temporada de verano cada vez más cerca, los vecinos aseguran que la demolición de los asadores agrava un escenario ya crítico y contradice el objetivo de “jerarquización” que el municipio dice perseguir.