Paredes y la pavimentación de la Ruta 28: “La obra más importante del país en su tipo está en Tanti”

El intendente Emiliano Paredes participó de la apertura de sobres para la licitación del nuevo tramo “Hotel Municipal El Alto – Río Yuspe” de la Ruta Provincial 28. La obra avanza con el objetivo de completar la conexión entre Tanti y el valle de Traslasierra, y promete desarrollo, turismo y nuevos compromisos ambientales para la región.

El intendente de Tanti, Emiliano Paredes, estuvo presente este jueves en la sede de Vialidad Provincial durante la apertura de sobres correspondiente a la licitación del nuevo tramo “Hotel Municipal El Alto – Río Yuspe” de la Ruta Provincial 28, una de las obras más esperadas de la región.

“La obra más importante del país en su tipo está en Tanti”, celebró Paredes, al destacar la magnitud del proyecto.

“El asfalto traerá desarrollo, oportunidades y más visitantes a toda la región. Pero también generará nuevos compromisos para cada uno de los tanteños”, añadió.

En ese sentido, el mandatario subrayó que el desafío será “generar miradores, fortalecer la marca #ViviTanti y promover políticas de protección ambiental” una vez concluidos los trabajos.

Una obra estratégica para el turismo y la integración regional

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó este nuevo tramo de pavimentación en una longitud de 7 kilómetros entre el río Yuspe y el Hotel Municipal El Alto, ubicado después de la reserva de Cerro Blanco.

La obra, con un presupuesto oficial superior a 34.600 millones de pesos, contempla una carpeta de concreto asfáltico de 6,70 metros de ancho y banquinas de 2,50 metros, además de los cruces necesarios para mantener el escurrimiento natural en los tramos de nueva traza.

El acto fue encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, quien destacó que “es una de las obras más importantes de la gestión del gobernador Martín Llaryora, que marca el compromiso con el noroeste cordobés al vincular los departamentos Punilla, Cruz del Eje y Pocho para promover el turismo y la producción”.

Tramos en ejecución y avances

Próximamente serán habilitados los dos primeros tramos asfaltados: Tanti – Cerro Blanco (9,34 km) y Tala Cañada – Taninga (13,2 km). En los próximos días comenzarán los trabajos de pavimentación entre el puente sobre el río Guaspa y la bajada hacia el río Yuspe, un trayecto de 18 kilómetros en zona montañosa.

La Ruta Provincial 28, que atraviesa las Sierras Grandes, se convertirá con su pavimentación en una nueva ruta escénica de Córdoba, ofreciendo paisajes únicos y mejorando significativamente la conectividad y transitabilidad entre las localidades serranas y el valle de Traslasierra.