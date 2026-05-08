Fin de semana con sol, frío temprano y viento en Villa Carlos Paz

El SMN anticipa un fin de semana sin lluvias en Villa Carlos Paz y Punilla, con mañanas frías, tardes frescas y buen tiempo sostenido. Este viernes 8 se sentirá el viento, con ráfagas de hasta 69 km/h, mientras que entre sábado 9 y domingo 10 el panorama se mostrará más estable y con sol pleno.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cierre de semana sin precipitaciones y con una postal bien otoñal: aire fresco, amplitud térmica y buenas condiciones generales para actividades al aire libre.

Para este viernes 8, el tiempo se mantendrá firme durante toda la jornada, con 0% de precipitaciones y una temperatura que irá desde unos 7° hasta una máxima de 16°. El dato principal pasa por el viento, que soplará entre 23–31 km/h y dejará ráfagas de 42–50 km/h, con un pico de 60–69 km/h hacia el cierre del día.

El sábado 9 seguirá en la misma línea, aunque con menos viento. No se esperan lluvias en ningún tramo, con una mañana fría de alrededor de 5° y una tarde que alcanzará los 13°. El viento será bastante más leve, entre 0–2 km/h y 13–22 km/h.

Para el domingo 10, el panorama aparece todavía más despejado. El día arrancará con apenas 2°, la temperatura más baja del fin de semana, y luego subirá hasta una máxima de 16°. Tampoco se prevén precipitaciones y el sol se mantendrá como protagonista durante buena parte de la jornada.

Para tener en cuenta: el mejor combo entre estabilidad y cielo despejado aparece el domingo 10, aunque el momento más frío del finde también estará ahí, bien temprano. En cambio, hoy convendrá prestar atención al viento y a las ráfagas.