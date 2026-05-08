River ganó en la última en Venezuela y quedó muy cerca de la clasificación

Con un gol agónico de Maximiliano Salas, River venció 2-1 a Carabobo este jueves, por la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana, y se afirmó en la cima de la zona con 10 puntos. El equipo argentino terminó festejando después de una noche cargada de tensión, en la que falló un penal, jugó el cierre con un defensor en el arco y aun así se llevó tres puntos de enorme valor.

River se impuso 2-1 ante Carabobo en el estadio Misael Delgado de Valencia y dio un paso fuerte en la pelea por meterse en la próxima instancia. El Millonario abrió la cuenta con un cabezazo de Maximiliano Meza en el segundo tiempo, el local lo empató con un penal de Matías Núñez y, cuando parecía que todo terminaba igualado, Salas apareció en la última jugada para sellar la victoria.

El partido tuvo de todo. En la primera parte, Lucas Bruera le atajó un penal a Juan Fernando Quintero y, antes del descanso, Carabobo se quedó con diez por la expulsión de Edson Castillo. Ya en el complemento, River encontró la ventaja, pero no logró sostenerla con tranquilidad: el equipo venezolano llegó al empate desde los doce pasos y, a falta de pocos minutos, Santiago Beltrán vio la roja en River, por lo que Matías Viña terminó ocupando el arco en el cierre.

En el desarrollo general, River fue superior en cantidad de llegadas y remates, pero volvió a mostrar altibajos y terminó envuelto en un cierre desordenado. Aun así, encontró una salida rápida en la última acción, aprovechó que Carabobo estaba lanzado al ataque y resolvió un partido que por momentos se le había vuelto muy incómodo.

Con este resultado, River quedó como líder del grupo con 10 puntos y sacó una ventaja de cuatro sobre Carabobo y RB Bragantino, que también ganó en esta jornada.

En la próxima fecha, River recibirá a RB Bragantino el miércoles 20 a las 21.30, mientras que Carabobo visitará a Blooming el jueves 21 a las 20.30.